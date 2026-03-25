Otse kell 11 erakorraline pressikonverents: Michal, Pevkur, Palloson, Durejko

Peaminister Kristen Michal, kaitseminister Hanno Pevkur, kaitsepolitseiameti peadirektor Margo Palloson ning Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Durejko annavad kell 11 algaval pressikonverentsil ülevaate Auvere droonijuhtumist.

Enne seda kogunes valitsus julgeolekukabineti nõupidamisele, et saada ülevaade Auvere elektrijaama korstent vigastanud drooniintsidendist.

Venemaa õhuruumist saabunud droon tabas ööl vastu kolmapäeva Auvere elektrijaama korstent, Eesti elektrisüsteem kahjustada ei saanud. Ametlikult kinnitamata andmetel oli tegemist mitte peibutusdrooni, vaid lõhkepeaga drooniga.

