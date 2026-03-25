Eesti majapidamiste hoiuste maht ületas esimest korda 14 miljardi piiri

Kõigi hoiuste maht pankades oli veebruaris 33,3 miljardit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas see 2,1 miljardi euro võrra. Tähtajaliste hoiuste keskmine intressimäär oli veebruaris kaks protsenti. Eelmisel aastal samal ajal oli see 2,5 protsenti.

"Eraisikute hoiuste hoiuste kasvu toetab eelkõige palgakasv ja käesoleval aastal ka see, et maksuküür kaotati. Umbes viis miljardit eurot on tähtajalistel, erinevatel kogumis- ja säästmishoiustel, ja ülejäänud üheksa miljardit on arvelduskontodel," lausus Eesti Panga ökonomist Taavi Raudsaar.

"Eraisikute hoiuste kogusumma kasvas aastaga umbes kuus protsenti. See on tavapärane kasv, mida me lähiaastatel võiksime näha. Käesoleval aastal on hoiuste kasv ilmselt mõnevõrra kiirem maksuküüru kaotamise tõttu," lisas ta.