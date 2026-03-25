X!

Eesti majapidamiste hoiuste maht ületas esimest korda 14 miljardi piiri

Majandus
Raha.
Raha. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Majandus

Eesti majapidamiste hoiuste maht ületas veebruaris esimest korda 14 miljardi euro piiri. Hoiused kasvasid aastatagusega võrreldes umbes kuus protsenti, märkis Eesti Pank statistikateates.

Kõigi hoiuste maht pankades oli veebruaris 33,3 miljardit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas see 2,1 miljardi euro võrra. Tähtajaliste hoiuste keskmine intressimäär oli veebruaris kaks protsenti. Eelmisel aastal samal ajal oli see 2,5 protsenti.

"Eraisikute hoiuste hoiuste kasvu toetab eelkõige palgakasv ja käesoleval aastal ka see, et maksuküür kaotati. Umbes viis miljardit eurot on tähtajalistel, erinevatel kogumis- ja säästmishoiustel, ja ülejäänud üheksa miljardit on arvelduskontodel," lausus Eesti Panga ökonomist Taavi Raudsaar.

"Eraisikute hoiuste kogusumma kasvas aastaga umbes kuus protsenti. See on tavapärane kasv, mida me lähiaastatel võiksime näha. Käesoleval aastal on hoiuste kasv ilmselt mõnevõrra kiirem maksuküüru kaotamise tõttu," lisas ta.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

uisupidu

tähistame koos

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

ilmateade

loe: sport

loe: kultuur

loe: eeter

Raadiouudised

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo