Ühendkuningriik arutab liitlastega kava Hormuzi väina avamiseks

Keir Starmer ja Mark Rutte Autor/allikas: SCANPIX/Wiktor Szymanowicz/ZUMA Press Wire
Suurbritannia suursaadik Iisraelis Simon Walters kinnitas, et Ühendkuningriik töötab koos rahvusvaheliste partneritega välja kava laevaliikluse turvamiseks Hormuzi väinas. Enam kui 30 riiki allkirjastasid avalduse teha jõupingutusi meretee turvamiseks.

"Ühendkuningriik teeb tihedat koostööd rahvusvaheliste partneritega, et tagada rahvusvahelise laevaliikluse ohutus Hormuzi väinas," ütles Walters kolmapäeval ajakirjanikele.

Avaldus järgnes teadetele, mille kohaselt plaanib London asuda juhtima koalitsiooni väina vabastamiseks Iraani blokaadist.

Ajaleht The Times teatas teisipäeval Briti ametnikele viidates, et Briti merevägi plaanib asuda juhtima nn Hormuzi koalitsiooni, mille eesmärk on strateegiliselt tähtis väin uuesti avada. 

Väljaande Politico andmetel on London pakkunud välja ka tippkohtumise korraldamise enam kui 30 riigile, kes allkirjastasid ühisavalduse, lubades teha "vajalikke jõupingutusi" meretee turvamiseks.

Suursaadik ei kommenteerinud meediakajastusi otsesõnu ega lisanud Briti plaanide kohta täpsemaid detaile. Tema sõnul jätkab London tööd "kiire lahenduse nimel, mis taastaks piirkonnas julgeoleku ja stabiilsuse, lõpetaks Iraani ohu naaberriikidele ning katsed võtta maailmamajandus pantvangi".

Prantsuse sõjaväeametnik teatas kolmapäeva päeval, et Prantsusmaa relvajõudude juhataja Fabien Mandon osaleb "õige pea" videokonverentsil teiste riikide kaitseväe juhatajatega, kes soovivad aidata taastada vaba laevaliiklust Hormuzi väinas.

Politico kirjutas teisipäeval, et riigid, kes seavad eesmärgiks Hormuzi väina taasavamise, kogunevad lähiajal julgeolekualasele tippkohtumisele, mida on pakkunud võõrustada Ühendkuningriik.

Ühisavaldusele, millega lubatakse teha "vajalikke jõupingutusi" selle olulise kaubatee turvamiseks, on nüüdseks alla kirjutanud üle 30 riigi, teiste hulgas Araabia Ühendemiraadid, Ühendkuningriik, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Holland ja Eesti.

Anonüümsust palunud Briti ametnik sõnas teisipäeval, et Ühendkuningriik soovib aidata seda koalitsiooni luua ja sellele hoogu anda, et tagada Hormuzi väina läbiv turvaline teekond ning pakkuda kaubalaevastikule vajalikku kindlustunnet.

Ta lisas, et sarnaselt mõtlevate partnerite koostöö raames toimuks ka teemakohane julgeolekukonverents, mille asukohaks võiks olla London või Inglismaa lõunarannikul asuv Briti kuningliku mereväe kodu Portsmouth.

NATO peasekretär Mark Rutte ja Briti peaminister Keir Starmer näivad nüüd olevat peamised eestvedajad laevaliikluse taastamisel läbi väina, vaatamata teiste liitlaste skepsisele, märkis väljaanne.

Sama ametnik arutles ka võimalike lahenduste üle meretee turvamiseks, mainides autonoomsete miinitõrjesüsteemide kaasamist Pärsia lahes asuvalt emalaevalt. Samas möönis ta, et praeguse vaenutegevuse taseme juures ei ole see veel võimalik.

Ametnik väljendas veendumust, et "erinevad riigid tulevad välja oma pakkumistega meid toetada" ning "sobivate tingimuste tekkides suudetakse luua koalitsioon, mis suudab pakkuda kaubalaevanduse sektorile vajalikku turvatunnet".

Avaldusele kirjutasid alla Albania, Araabia Ühendemiraadid, Austraalia, Bahrein, Bulgaaria, Dominikaani Vabariik, Eesti, Horvaatia, Itaalia, Jaapan, Kanada, Korea Vabariik, Kosovo, Leedu, Läti, Holland, Montenegro, Nigeeria, Norra, Panama, Portugal, Prantsusmaa, Põhja-Makedoonia, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Sloveenia, Soome, Taani, Trinidad ja Tobago, Tšehhi, Uus-Meremaa ning Ühendkuningriik.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Times of Israel, Politico, Reuters

Samal teemal

uisupidu

tähistame koos

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:08

USA kohus mõistis Google'i ja Meta vastutavaks sotsiaalmeediasõltuvuse juhtumis

20:05

NBA laieneb ilmselt Seattle'isse ja Las Vegasesse

19:46

U-19 jalgpallikoondis kaotas EM-valikturniiril Tšehhile

19:45

Viipekeelsed uudised

19:24

Raul Meel: mul on esimest korda elus aega kunstiga päevast päeva tegeleda

19:17

Rahvusooperis esietendub üks maailma vanimaid klassikalisi ballette

19:12

Kaitsevägi: ohuteavituse käivitamisel tekkis inimlik eksitus

19:11

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:06

Linnar Looris: Mai Murdmaa hoidis Eesti Rahvusballetti 37 aastat oma õlgadel

19:06

Galerii: Tallinnas Vabaduse väljakul sai küüditatute mälestuseks süüdata küünlaid

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

15:50

Venemaalt lennanud droon tabas Auvere jaama korstent Uuendatud

00:15

Suri muusik Gameboy Tetris Uuendatud

17:50

Droonid ründasid taas Venemaal asuvat Ust-Luga sadamat Uuendatud

12:24

Eesti piiri rikkus mitu Ukraina drooni

24.03

Trump: Iraan nõustus, et ei omanda kunagi tuumarelva Uuendatud

09:56

Otse kell 11 erakorraline pressikonverents: Michal, Pevkur, Palloson, Durejko

13:09

Opositsioonipoliitikud reageerisid droonile ärevusega Uuendatud

12:39

Läti president: Lätis alla kukkunud droon oli Ukraina oma Uuendatud

13:05

Kaitsevägi: Auveret tabas kas ründe- või peibutusdroon

11:17

Otse kell 12: kaitseväe juhataja Auvere drooniintsidendist

ilmateade

loe: sport

20:05

NBA laieneb ilmselt Seattle'isse ja Las Vegasesse

19:46

U-19 jalgpallikoondis kaotas EM-valikturniiril Tšehhile

18:56

Lilender: Niina on supertubli, aga väsimus pikast hooajast paistis välja

18:30

Shiffrin kindlustas kuuenda MK-sarja üldvõidu

loe: kultuur

19:24

Raul Meel: mul on esimest korda elus aega kunstiga päevast päeva tegeleda

19:17

Rahvusooperis esietendub üks maailma vanimaid klassikalisi ballette

19:06

Linnar Looris: Mai Murdmaa hoidis Eesti Rahvusballetti 37 aastat oma õlgadel

14:50

OpenAI sulgeb videotootmisrakenduse Sora

loe: eeter

14:49

"Pealtnägija" viib ekskursioonile Eesti uue sõjalaeva pardale

14:14

Maria Teresa Kalmet: vabakutselise näitleja elu on vahel magus ja siis hapu

13:27

Uus biopakend võib vähendada plastireostust ja tõrjuda ohtlikke baktereid

12:18

Paavo Nõgene: mu karjääriredelil tõusmise innustajaks on alati olnud teised

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (25.03.2026 18:00:00)

17:35

Narva linnapea drooni-intsidendist: omavalitsus vajaks riigilt kiiremat infot

15:20

Raadiouudised (25.03.2026 15:00:00)

14:45

Rootsi kaalub kütuseaktsiisi ajutist langetamist EL-i miinimumtasemeni

12:40

Poisid tunnevad vähem ära seksuaalse väärtkohtlemise märke ja teavad abivõimalustest

12:40

Taani peaministri vasakblokk võitis valimised, kuid jäi enamuseta

12:30

Tartu Toomemäe tondilossi asemele tuleb kolm kortermaja

12:25

Sõjahirm ja vähene tuntus hoiab välisturiste Lõuna-Eestist eemal

12:25

Raadiouudised (25.03.2026 12:00:00)

09:20

Raadiouudised (25.03.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo