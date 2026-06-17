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Riigikogu suurendas rahvusringhäälingu nõukogu liikmete arvu

Eesti
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Eesti Rahvusringhäälingu usaldusväärsus kasvas.
Eesti Rahvusringhäälingu usaldusväärsus kasvas. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Riigikogus võttis vastu Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse, mis suurendab ERR-i nõukogu liikmete arvu kolme võrra.

Riigikogus võeti 60 poolthääle ja 25 vastuhäälega vastu Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seadus. 7 saadikut puudusid.

"ERR-i seaduse muutmine tagab kahte olulist asja. Esiteks, seda, et rahvusringhäälingu nõukogus oleksid esindatud mõlema sugupoole esindajad. Kolm viimast aastat on rahvusringhäälingu nõukogus olnud ainult mehed. Siin lähinädalatel tegime otsuse, kus Evelin Poolamets on suunatud rahvusringhäälingu nõukogusse, aga kindlasti on sinna vaja veel naisi. Nüüd ütleb ka seadus, kui me selle vastu võtame, et rahvusringhäälingu nõukogus peavad olema esindatud nii mehed kui ka naised," sõnas kultuurikomisjoni esimees Liina Kersna (Reformierakond) istungil.

Teise olulise punktina tõi Kersna välja, et rahvusringhäälingu nõukogus peab olema eksperte rohkem kui poliitikuid.

"Täna on olukord, kus rahvusringhäälingu nõukogu on ainukene avalik-õigusliku institutsiooni nõukogu, kus on poliitikute ülekaal. Selle eelnõu vastuvõtmisega ütleme, et üks ekspert peab olema rahvusringhäälingu nõukogus rohkem kui fraktsioonide esindajaid. See on väga oluline muudatus, kuna rahvusringhäälingu nurgakiviks, vundamendiks, on tema sõltumatus. Ja ma väga loodan, et me veel selles koosseisus saame menetleda ka seaduseelnõu, mis tagab lisaks juhtimise sõltumatusele ka rahvusringhäälingu rahastamise sõltumatuse," ütles Kersna.

EKRE esimehe Martin Helme hinnangul tuleks ERR erastada, nagu erakond seda varasemalt soovitanud on.

"Ega siin muud teha selle ERR-iga ei ole, kui ikkagi võtta sahtlist välja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni eelnõu, mis erastab kogu selle lootusetu, parandamatu organisatsiooni. Hoiame maksumaksjale 50 miljonit eurot aastas kokku ja saame endale ühe meediakanali, mis ei erine oluliselt Delfist ega Postimehest. Aga vähemalt ei ole seal näppupidi sees tegevpoliitikud ja maksumaksja ei maksa seda jõledust kinni. Ise tegite!" ütles Helme kõnepuldist.

Isamaa esimees Urmas Reinsalu sõnas, et erakond pöördub president Alar Karise poole, et riigipea kaaluks seaduse tagasilükkamist.

"Oli rida ka meie poolt küsimusi, mismoodi, kui me räägime ehedast taotlusest ja kavatsusest, milleks me oleme avatud, arutame seda, kuidas võiks olla koopteeritud erinevate institutsioonide poolt, mis tagaks sõltumatuse, mis tagaks selle loogika, et ei oleks ühe partei võimu. Ja praegu, viimastel kuudel, enne võimust loobumist, soovite võtta enda efektiivse nimetamiskontrolli alla ERR-i nõukogu, et sealt järgmise sammuna valida siis ERR-i juhatus! Läbinähtav! Aga see on inetu ja see loob väga kehva pretsedendi. See on tulega mängimine," lausus Reinsalu.

Seaduse eesmärk on tugevdada soolise võrdõiguslikkuse põhimõtte rakendamist rahvusringhäälingu kõrgeimas juhtorganis ning vältida praegu ja tulevikus olukordi, kus nõukogu koosneks ainult ühest soost isikutest.

Rahvusringhäälingu seaduse muutmine tõi endaga kaasa poliitilise arutelu, kas rohkemate ekspertide kaasamine nõukogusse suurendab või vähendab ERR-i poliitilist sõltumatust.

Koalitsiooni hinnangul ei tohiks nõukogus olla mitte poliitikute ülekaal, vaid hoopis sõltumatute ekspertide ülekaal. Seetõttu sooviti ekspertide arvu nõukogus ka suurendada.

Opositsioon kritiseeris aga, et kui nõukogusse määratakse kolm uut eksperti, siis kindlustavad võimuerakonnad hoopis enda võimu rahvusringhäälingus.

Toimetaja: Johanna Alvin

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