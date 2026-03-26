BFM otsib sügiseks direktorit

Tallinna ülikooli Terra hoone aadressil Narva maantee 25.
Tallinna ülikooli Terra hoone aadressil Narva maantee 25. Autor/allikas: Arne Maasik
Tallinna Ülikool kuulutas välja konkursi Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi (BFM) direktori ametikohale aastateks 2026 kuni 2031. Konkurss kestab 30. aprillini.

Alates eelmisest sügisest on BFM-i direktori kohusetäitja olnud dokumentalist Riho Västrik.

Västrik sõnas ERR-ile, et pole veel otsustanud kas kavatseb ametikohal jätkata.

Kandidaadil peab kuulutuse järgi olema kas doktorikraad või magistrikraad, kui too on tunnustatud loomeisik või ekspert instituudi tegevusvaldkonnas.

Direktor valitakse instituudi valimiskogus, kuhu kuulub 28 liiget: 14 nõukogu liiget, 11 korralist akadeemilist  töötajat (õppejõud, teadurid), üks mitteakadeemiline töötaja ning kaks üliõpilaste esindajat.

BFM loodi 2005. aastal Jüri Sillarti eestvedamisel varem kultuuriteaduskonna alla kuulunud telerežii, filmi ja video õppetooli põhjal.

Instituudis saab õppida nii rakendus-, bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppes.

