BFM otsib sügiseks direktorit

Alates eelmisest sügisest on BFM-i direktori kohusetäitja olnud dokumentalist Riho Västrik.

Västrik sõnas ERR-ile, et pole veel otsustanud kas kavatseb ametikohal jätkata.

Kandidaadil peab kuulutuse järgi olema kas doktorikraad või magistrikraad, kui too on tunnustatud loomeisik või ekspert instituudi tegevusvaldkonnas.

Direktor valitakse instituudi valimiskogus, kuhu kuulub 28 liiget: 14 nõukogu liiget, 11 korralist akadeemilist töötajat (õppejõud, teadurid), üks mitteakadeemiline töötaja ning kaks üliõpilaste esindajat.

BFM loodi 2005. aastal Jüri Sillarti eestvedamisel varem kultuuriteaduskonna alla kuulunud telerežii, filmi ja video õppetooli põhjal.

Instituudis saab õppida nii rakendus-, bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppes.