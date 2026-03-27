Politsei kahtlustab Narva poliitikut häälteostus

"Me kogusime infot võimalike rikkumiste kohta ning veel sügisel tuvastasime, et Narvas võib olla valimisi ebaausalt mõjutatud," rääkis keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Aivar Sepp.

"Esitasime aasta alguses kahtlustuse ühele vahendajale seoses võimaliku häälte ostuga ning jätkasime tõendite kogumist, et tuvastada ka poliitiku võimalik seos. Praeguseks kogutud tõendid andsid aluse kahtlustuse esitamiseks ka volikogu liikmele," sõnas Sepp.

Kahtlustuse kohaselt mõjutas Narva volikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Jesseljunas oktoobris valimisnädalal inimesi andma häält tema poolt. Esialgsetel andmetel kaasas ta kaks meest ja maksis neile, et nad ostaksid talle hääli. Üks meestest kaasas häälte ostmisesse omakorda veel ühe mehe.

Praeguseks on politsei tuvastanud vähemalt neli võimalikku hääleostu. Politsei andmetel tasuti ühe hääle eest kümme eurot.

Tegemist on esialgse kahtlustusega ning politsei jätkab tõendite kogumist ja menetlustoiminguid.

Politsei palub inimestel, kellel on veel infot juhtunu kohta või kellele pakuti hääle eest raha, anda sellest teada, kirjutades korruptsioonivihje@politsei.ee.

Hääle ostmine on seaduse järgi karistatav. Kui aga inimene on andnud raha eest oma hääle, siis see ei ole rikkumine ja selle eest kedagi ei karistata.