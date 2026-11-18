Tallinna Kesklinna valitsus kuulutas välja riigihanke Narva maantee ja Pirita tee ristmikule kavandatud lipuväljaku projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Lipuväljaku eesmärk on luua esinduslik avalik ruum, kus Eesti riigilipp on alaliselt heisatud, teatas linna pressiteenistus.

Narva maantee T18 kinnistu osale kavandatakse ligikaudu 1467 ruutmeetri suurune lipuväljak. Lipumasti kavandatav kõrgus on umbes 40 meetrit. Lõplik kõrgus selgub projekteerimise käigus pärast vaadete analüüsi.

Lipp peab olema hästi nähtav Lasnamäe, Kesklinna ja Pirita suunalt ning merelt lähenedes, kuid ei tohi ümbritsevas linnaruumis liigselt domineerida, märkis pressiteenistus.

Lipuväljakule kavandatakse käiguteed, haljastus, valgustus ja vajalikud tehnovõrgud. Ala kujundamisel tuleb tagada jalakäijate turvalisus ning eraldada ala paremini sõiduteedest. Eesti riigilippu valgustatakse ka pimedal ajal, vältides liigset valgusreostust.

"See on väga nähtav asukoht ja siin ei piisa ainult kõrgest lipumastist. Arhitektid pakkusid välja hea lahenduse, kuidas tuua meie lipuvärvid linnaruumi. Nüüd otsime ettevõtet, kes selle visiooni edasi arendaks ja teoks teeks. Kutsun kõiki hanketingimustele vastavaid ettevõtteid osalema," ütles abilinnapea Tiit Terik.