Majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles Jesseljunast süüdistatakse 2025. aasta kohalikel valimistel Narvas enda kasuks häälte ostmises. Koos temaga esitati süüdistus veel kolmele inimesele, kes süüdistuse kohaselt aitasid tal valijaid mõjutada.

Jesseljunast süüdistatakse vara lubamises ja andmises eesmärgiga mõjutada inimesi hääletama kindla valiku kasuks.

Süüdistuse järgi kandideeris Jesseljunas Narva linnavolikokku ning kaasas teisi inimesi enda kasuks hääli ostma.

"Valijatele anti või pakuti Jesseljunase poolt hääletamise eest raha ja alkoholi. Inimesed olid näiteks ka kümne euro eest valmis oma häält müüma," ütles prokurör Daniel Toom.

Lisaks süüdistatakse Jesseljunast mootorsõiduki juhtimises joobeseisundis. Süüdistuse kohaselt juhtis ta tänavu 29. mail Tallinna-Narva maanteel autot narkootilise, psühhotroopse või muu joovastava aine tarvitamisest põhjustatud joobeseisundis.

Keskkriminaalpolitsei esitas tänavu märtsis Jesseljunasele kahtlustuse võimaliku valimisvabaduse rikkumise pärast kohalikel valimistel.