Tartus tekitab küsimusi rattateede põhivõrgu rajamise venimine

Tartus on pikalt planeeritud muuhulgas näiteks Turu ja Riia tänava rekonstrueerimist, nii et turvaliselt mahuksid liikuma nii autod, jalgratturid kui jalakäijad. Mullu sügisel otsustas uus linnavalitsus, et varem heaks kiidetud plaanide elluviimine lükatakse edasi ning 2026. aasta eelarvest võeti välja Turu tänava tegevusteks ette nähtud vahendid.

Tartu linnavolikogu opositsiooni kuuluv Pärtel Piirimäe erakonnast Eesti 200 esitas abilinnapea Priit Humalale sel teemal arupärimise.

"Mitte ainult minul, vaid paljudel linnaelanikel tekkis mure, et kas tegemist on lihtsalt venitamisega või siis tõemeeli otsitakse mingeid paremaid lahendusi ja linnavalitsusel ikkagi on reaalne huvi seda võrgustikku kiiresti ja lõpuni valmis ehitada. Tahaks uskuda, et see, mis vastuses öeldi, et tahetakse ikkagi sellega edasi minna, et see on tõsi, aga murelikuks tegi see, et tegelikult mingit realistlikku ajakava ei ole praegu esitatud ja tundub, et asjad hetkel lihtsalt seisavad," lausus Piirimäe.

Abilinnapead Priit Humal Isamaast ja Kertu Vuks Reformierakonnast kinnitasid, et koostöös otsitakse paremaid lahendusi. Priit Humal selgitas, miks on praegu ülevaatamisel Turu tänava projekt.

"Seal on olnud probleemiks Aleksandri tänava poolse rattatee paiknemine, see on osaliselt korteriühistute kinnistul, osaliselt on mittenõustumisi tulnud ka teistelt kinnistu omanikelt, kelle maale see sealpoolne rattatee läheb. Ja me ei näe ka, et see rattatee oleks selle poole peal väga tarvilik, sellepärast et Aleksandri tänava poolsel küljel suur osa rattaliiklejaid tegelikult kasutab selleks liiklemiseks Aleksandri tänavat, mis on palju otstarbekam," lausus Humal.

"Me näeme, et rattateed oleks mõistlik teha Turu tänava Emajõe tänava poolsesse külge, et sellega on võimalik edasi minna meie vaatest, aga see tähendab jällegi projekti muudatust. Nii et me peame selleks saama heakskiidu ka kliimaministeeriumist, kui me tahame seda abiraha kasutada. Seda me hetkel ei tea, mis seisukoht nendel on," lisas ta.

Kertu Vuksi sõnul ei saa rääkida tempo aeglustumisest.

"Mõistan, et see võib väljapoole mõnikord niimoodi tunduda, aga need protsessid võtavad aega ja me ju vaatame üle tänavate ristlõigete lahendused. Vaatame, kuidas on mõistlikum teha, arvestame ka linlaste tagasisidet ning siis juba saame ka kaasamistegevusi läbi viia. Selles mõttes ma ei nõustu, et protsessid venivad, see on normaalne, et eskiiside põhjal põhiprojekti faasi minekueelselt analüüsitakse veel lahendused täpsemalt läbi," lausus Vuks.

Tartus 20 aastat aktiivselt rattateede teemadel kaasa rääkinud Ilmar Part ütles, et linnavalitsuse tegevus on segadust tekitav.

"On olnud Tartu linna strateegiline suund ja eesmärk, et jalgrattaliiklust soodustada, ka muid kergliikureid soodustada selleks, et pidurdada autoliikluse kasvu, heal juhul seda ka tagasi pöörata. Seda strateegilist suunda nüüd muuta tunduks küll väga veider, aga praegu on natuke ebaselge, ootame, mis siis tuleb sellest linnavalitsusest," ütles Part.

Tänavu plaanib Tartu linn alustada Paju tänava rekonstrueerimist nii, et seal oleks ruumi nii jalakäijatele, jalgratturitele kui autodele. Linnale läheb see maksma 700 000 eurot ja kliimaministeeriumi meetmest selle jaoks toetust ei saa.