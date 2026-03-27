Euroopa Liit leppis kokku reformis, et tulla toime Hiina pakkidega

Euroopa Liit leppis kokku ulatuslikus tollireformi plaanis. Selle üks peamisi eesmärke on ühendada liikmesriikide tollisüsteemid, et toime tulla tohutu hulga pakkidega, mis saabuvad peamiselt Hiinast.

Euroopa Liitu saabus mullu pea kuus miljardit väikse väärtusega saadetist, 90 protsenti nendest Hiinast. Paljud nii saabunud tooted ei vasta Euroopa nõutele – kas tollimaksud on tasumata või tooted ise on ohtlikud: näiteks võivad need sisaldada ohtlikke kemikaale.

"Meie tolliametid ja turujärelevalve on olemas selleks, et peatada nõutele mittevastavad tooted. Me oleme olukorras, kus neil ei ole enam vahendeid, et seda edukalt teha, sest nad lihtsalt ei tea, mis Euroopa turule tuleb," ütles Euroopa Parlamendi tollireformi läbirääkija Dirk Gotink (Euroopa Rahvapartei)

Mure lahendamiseks plaanitakse tollireformiga peamiselt kaht suurt asja. Reeglite ühtlustamine kõigis liikmesriikides ja märksa suurem tolliandmete jagamine.

"Tehes ühe kontrollproovi Maltal peab Euroopa Liit suutma liigutada neid andmeid selliselt, et kõik pakid, mis tulevad sellelt tehaselt, selliste andmetega, peatatakse kinni Eestis, Soomes, Rootsis, Taanis ja Prantsusmaal," lausus Omniva kommertsjuht Sven Kukemelk.

"Ei tohiks enam juhtuda sellist olukorda, kus mingites riikides saab kaupa lihtsamalt tuua või tuua mingit kaupa, mida tegelikult ei ole lubatud tuua, seetõttu et kohapeal asjad toimuvad kuidagi erinevalt," ütles rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika juht Erle Kõomets.

Väikestele pakkidele plaanitakse ka uusi lisatasusid. Siiski ei pruugi ka need tasud pakkide suurt sissevoolu palju vähendada.

"Seal on nii palju vähem neid vahendajaid, kes igale poole panevad oma marginaali otsa. Tänu sellele kulubaas jääb endiselt oluliselt odavamaks kui see, mis toimub läbi poe," märkis Kukemelk.

Uue süsteemi juurutamine tuleb tõenäoliselt valuline, eriti IT-süsteemide arendamine.

"Kui me paneks selle kõik tänasest kohe oma kesksetesse serveritesse, siis need hakkaks lihtsalt suitsema. Need ei saaks hakkama selle andmete hulgaga, mis süsteemi lisatakse," lausus Gotink.

Eesti üks peamisi soove on veenduda, et see kõik ei läheks liiga keeruliseks.

"Ettevõtjad, kes täna kaupa impordivad – meie soov on, et keskne süsteem ei oleks neile keerulisem, koormavam ja kallim," ütles Kõomets.