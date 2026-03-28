ERR Hollandis: turistid kogunevad kevadist tulbihooaega nautima

Foto: SCANPIX/Utrecht Robin/ABACA
Hollandis on peagi algamas tulbihooaeg. Kuigi veel on vaid üksikud tulbid õiel on juba põldudele saabunud lillesõbrad laiast maailmast.

Tulbid õitsevad Hollandis küll alles järgmisel nädalal aga nartsissid on juba õies. Koos esimeste kevadlilledega on põldudele jõudnud ka turistid. Nende saagiks on mälestuseks ilus pilt.

"Veel on veidi vara, aga varakult tulla on ka hea, sest siis pole nii palju rahvast. Kõrghooaeg on aprillis, aga siis on nii rahvarohke, et lilli küll näeb, aga peaaegu mitte," lausus lillesõber Makiko.

"Ma arvan need on imeilusad selle kohta, millised need veel on. Ta näitas mulle just veel rohelisi tulpe ja ma ütlesin selle peale, et see on ilusama homse lubadus," ütlesid Lin ja Marcel.

Marceli jaoks on Hollandi tulpide nägemine olnud eluaegne unistus.

"Ma sooviks jah, et oleks paar nädalat hiljem, aga kõigega ka ei vea. Ja need on ikkagi väga ilusad. Ma ootan põnevusega, et ka kasvuhoones tulpe vaadata," lisasid lillesõbrad.

"Inimesed tahavad tulpe. Nad küsivad tulpide kohta, aga see ei ole märtsis võimalik. Minu esimesed õitsevad järgmisel nädalal, aga põhjus on selles, et ma teen nendega triki. Ma panen need kliimakontrolliga tuppa, ma soojendan neid ja seepärast õitsevad need varem," sõnas lillekasvataja Daan Jansze.

Jansze teeb seda tööd juba kolmandat põlve, vanaisa alustas aastal 1927. Nüüdseks müüb ta aastas 1,2 miljonit tulbisibulat, kuid sellest ainuüksi ei piisa.

"Ma olen liiga väike kasvataja, et ainult nii ellu jääda. Mul on ainult viis hektarit. Selleks, et ainult lillekasvatajana elus püsida, on vaja 25 või 30 hektarit. Sellepärast alustasime 40 aastat tagasi ekskursioonidega turistidele. Ma kasvatan sibulaid, aga teen ka turistidele ekskursioone," ütles Jansze.

Hollandlased jagavad oma maailmakuulsaid tulpe rõõmuga. Näiteks saab lihavõttepühadel näha Vatikani kaunistamas tuhandeid lilli.

"Ma arvan selles piirkonnas oleme uhked. Tulbid kasvavad just siin ja me oleme selle üle väga uhked. Kui paavst ütleb televisioonis: "Aitäh lillede eest!", siis läheb süda soojaks," lausus kohalik lillesõber Sven.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

