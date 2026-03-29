Soomes kukkusid alla kaks Ukraina drooni

Kouvolas on sündmuskohtadel politsei.
Kouvolas on sündmuskohtadel politsei. Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Lehtikuva
Pühapäeva hommikul märgati Soome õhuruumis mere kohal ja Kagu-Soomes mitut väikest aeglaselt lendavat drooni. Üks droon kukkus alla Kouvolast põhja pool ja teine idas.

Peaminister Petteri Orpo hinnangul on droonid tõenäoliselt pärit Ukrainast, vahendas Yle peaministri intervjuutundi.

"Ukraina, kes kaitseb end Venemaa rünnaku eest, on viimase nädala jooksul sooritanud lööke meie lähialadele. On näha, et see on selle tagajärg. Venemaal on väga tugev elektrooniline segamine ja see võib selgitada, miks need droonid ka Soome õhuruumi triivivad," sõnas Orpo.

Peaministri sõnul Soome droone alla ei tulistanud.

Politsei on piirkonnad täiendavaks uurimiseks eraldanud. Kaitseministeeriumi teatel märgati hommikul Soome õhuruumis merealal ja Kagu-Soomes mõningaid madalalt lendavaid aeglaseid väikeseid objekte.

Õhuvägi kasutas droonide tuvastamiseks hävitajaid F/A-18 Hornet.

"Soome territooriumile on eksinud droone. Suhtume asjasse väga tõsiselt. Julgeolekuasutused on olukorrale koheselt reageerinud. Sündmuste uurimine jätkub ja täpsemat teavet jagatakse pärast andmete kinnitamist," ütles kaitseminister Antti Häkkänen ministeeriumi pressiteates.

Varem pühapäeval teatas Kagu-Soome politsei, et Kouvolas kukkus maastikule "lendav seade". Häire olukorra kohta tuli pühapäeva hommikul kell 10.04. Juhtunus keegi vigastada ei saanud.

Soome kaitsejõud teatasid reedel, et on tõhustanud territoriaalset seiret ja Soome territoriaalse terviklikkuse tagamist, eriti Kagu-Soomes ja Soome lahe idaosas.

Ukraina on mitmeid päevi järjest rünnanud Venemaa naftasadamaid Läänemere ääres. Tabamusi on saanud nii Primorski kui ka Ust-Luga sadamad. Ka ööl vastu pühapäeva rünnati Ust-Lugat. Oma rünnakutega püüab Ukraina nõrgestada Venemaa naftaeksporti, millega too rahastab oma agressioonisõda Ukrainas.

Leningradi oblasti kuberneri teatel tehti piirkonnas kahjutuks ligi 36 drooni ning Ust-Luga sadam on saanud rünnakutes kahjustada.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: Yle, Helsingin Sanomat

