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Soome kaitseminister: peame olema alaliselt valmis droone alla tulistama

Välismaa
Antti Häkkänen
Antti Häkkänen Autor/allikas: Soome peaministri büroo/Lauri Heikkinen
Välismaa

Kuivõrd Soome piiri ääres asub Venemaa strateegilisi objekte, võib edaspidigi eeldada Ukraina droonirünnakuid neile, ja seetõttu võib eeldada ka droonide sattumist Soome õhuruumi, ütles Soome kaitseminister Antti Häkkänen, kelle sõnul peab olema valmis nende allatulistamiseks.

Häkkänen peab oluliseks, et Soome oleks alaliselt valmis eksinud droone alla tulistama.

"Me valmistume eelkõige selleks, et kui Ukrainast välja tulistatud drooniparvest mõni (droon) mingil põhjusel eksib, siis neid, meie õhuruumis lendavaid droone võiks sõjalise jõuga turvaliselt tõrjuda. Sellises olukorras peame olema valmis, et samal ajal poleks õhuruumis näiteks väikseid tsiviillennukeid või mingeid muid tsiviilõhusõidukeid," lausus Häkkanen.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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