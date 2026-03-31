Valtonen: Soome ei hakka Ukrainalt nõudma rünnakute vähendamist

Soome ei hakka esitama Ukrainale nõudmisi peatada või vähendada Venemaa naftasektori vastaseid rünnakuid, ütles välisminister Elina Valtonen. Soomes kukkus pühapäeval alla kaks Ukraina drooni, mis olid ilmselt sihitud piirilähedase Venemaa Primorski naftasadama vastu.

"Soome ei nõua midagi sellist. Aga loomulikult peame siin tagama, et soomlased poleks ohus," ütles Valtonen rahvusringhäälingu Yle poliitikasaates. "Ukrainal on õigus ennast kaitsta. Me ei esita Ukrainale mingeid nõudmisi selle kohta, milliseid sihtmärke ta Venemaal mõjutada soovib," lisas Valtonen telesaates A-studio.

Soome peaminister Petteri Orpo kinnitas, et pühapäeval riiki sisenenud droonid olid Ukraina omad. Ta ütles, et mehitamata õhusõidukite allakukkumine registreeriti Kouvola linna lähistel, mis asub mitte kaugel Venemaa piirist. Võimud märkisid, et droonid kahju ei tekitanud ning neid ei tulistatud alla, vaid need kukkusid ise maha.

Ukraina reageeris intsidendile kinnitusega, et droonid ei suundunud mingil juhul Soome vastu ning droonide allakukkumine oli tõenäoliselt tingitud Venemaa elektroonilise sõjapidamise süsteemide tegevusest.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et arutas olukorda Soome presidendi Alexander Stubbiga, kuid ei esitanud uusi üksikasju.

Samas ütles Zelenski esmaspäeval ajakirjanikele, et Ukraina on saanud mõnelt liitlaselt soovituse vähendada Venemaa naftasektori ründamist.