Politsei lasi Kose vallas maha relvastatud mehe

Pühapäeval kell 19.06 sai politsei väljakutse Harjumaale Kose valda, kus anti teada agressiivselt käituvast mehest, kes loobib asju, tarvitab alkoholi ning käib ringi tulirelv käes.

Esimesena kohale jõudnud politseiüksused piirasid sündmuspaiga ümber, et välistada ühtaegu kõrvaliste inimeste sattumine ohupiirkonda ning samuti relvastatud mehe sündmuspaigast lahkumine.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Rait Pikaro sõnul mehe nimel ühtegi tulirelva registreeritud ei olnud, küll aga paistis tema käes olevat jahipüss, mistõttu oli vajalik täiendavate jõudude kaasamine.

"Kuna esimesena sündmuskohale saabunud patrullil ei õnnestunud mehega kontakti luua ega teda rahustada, kutsusime sündmuskohale kiirreageerijad ning samaaegselt kaasasime läbirääkijad, kes valmistusid mehega dialoogi astuma, et veenda teda relva maha panema. Paraku eskaleerusid sündmused enne, kui läbirääkijad said mehega vestlusesse asuda," kirjeldas Pikaro.

Esialgsetel andmetel alustas mees ühel hetkel liikumist politseiametnike suunas, ei allunud korraldustele relv maha panna ning selle asemel hakkas relva tõstma, mispeale lasi kiirreageerija meest oma teenistusrelvast. Mees suri saadud vigastuste tagajärjel.

Pikaro selgitas, et politsei reageerib võimaliku relvaga sündmusele alati arvestusega, et inimese käes on laetud ja kasutusvalmis tulirelv.

"Me pingutame alati, et kõik olukorrad lahendada sõnadega ning ka täna õhtul olime tegutsemas selle nimel, et mehega rääkida ja veenda teda, et ta relva maha paneks. Siiski ei saa me riskida politseiametnike eludega ning kui meie ametniku poole hakatakse suunama relva, oleme me valmis ennast kaitsma."

Toimunu täpsemad asjaolud selguvad kriminaalmenetluses.