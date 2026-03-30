Politsei lasi Kose vallas maha relvastatud mehe

Politsei lasi pühapäeva õhtul Kose vallas maha agressiivselt käitunud 65-aastase mehe, kes esialgsetel andmetel suunas tema käes olnud relva politseinike poole, mistõttu kasutas politsei tema vastu teenistusrelva.

Pühapäeval kell 19.06 sai politsei väljakutse Harjumaale Kose valda, kus anti teada agressiivselt käituvast mehest, kes loobib asju, tarvitab alkoholi ning käib ringi tulirelv käes.

Esimesena kohale jõudnud politseiüksused piirasid sündmuspaiga ümber, et välistada ühtaegu kõrvaliste inimeste sattumine ohupiirkonda ning samuti relvastatud mehe sündmuspaigast lahkumine.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Rait Pikaro sõnul mehe nimel ühtegi tulirelva registreeritud ei olnud, küll aga paistis tema käes olevat jahipüss, mistõttu oli vajalik täiendavate jõudude kaasamine.

"Kuna esimesena sündmuskohale saabunud patrullil ei õnnestunud mehega kontakti luua ega teda rahustada, kutsusime sündmuskohale kiirreageerijad ning samaaegselt kaasasime läbirääkijad, kes valmistusid mehega dialoogi astuma, et veenda teda relva maha panema. Paraku eskaleerusid sündmused enne, kui läbirääkijad said mehega vestlusesse asuda," kirjeldas Pikaro.

Esialgsetel andmetel alustas mees ühel hetkel liikumist politseiametnike suunas, ei allunud korraldustele relv maha panna ning selle asemel hakkas relva tõstma, mispeale lasi kiirreageerija meest oma teenistusrelvast. Mees suri saadud vigastuste tagajärjel.

Pikaro selgitas, et politsei reageerib võimaliku relvaga sündmusele alati arvestusega, et inimese käes on laetud ja kasutusvalmis tulirelv.

"Me pingutame alati, et kõik olukorrad lahendada sõnadega ning ka täna õhtul olime tegutsemas selle nimel, et mehega rääkida ja veenda teda, et ta relva maha paneks. Siiski ei saa me riskida politseiametnike eludega ning kui meie ametniku poole hakatakse suunama relva, oleme me valmis ennast kaitsma."

Toimunu täpsemad asjaolud selguvad kriminaalmenetluses.

07:40

WSJ: Trump kaalub sõjalist operatsiooni Iraani uraanivarude konfiskeerimiseks Uuendatud

07:40

Emor: Eesti tarbijate huvi roheteemade vastu kahaneb jätkuvalt

07:05

Venemaal Altševski metallurgiatehases puhkes droonrünnaku järel suur põleng Uuendatud

06:11

Politsei lasi Kose vallas maha relvastatud mehe

29.03

Ceh ja Reiljan tegid Ramona oludes vingeid heiteid

29.03

Jacquelin vahetab suusad ja püssi jalgratta vastu

29.03

ETV spordisaade, 29. märts

29.03

Kaljulaid: ükski eesmärk ei saa sportlasest olulisem olla

29.03

Paralümpiakomitee otsib uusi sportlasi: meil on vaja järeltulevat põlvkonda

29.03

Aktuaalne kaamera kell 21:00

otse uudistemajast

tähistame koos

tule praktikale

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

29.03

Sõja 1495. päev: Ukraina jätkas Ust-Luga sadama ründamist Uuendatud

29.03

Soomes kukkusid alla kaks Ukraina drooni Uuendatud

29.03

Leht: USA valmistub Iraanis nädalaid kestvateks maaväeoperatsioonideks

29.03

Kelly Sildaru teenis viimases rennisõidus MK-hooaja kõrgeima koha

29.03

USA-s osalesid miljonid inimesed Trumpi-vastastel protestidel

29.03

Henry Sildaru teenis viimase võistlusega MK-sarja üldvõidu

29.03

Ermits ja Külm oma arengust: vanemate töö on last toetada, mitte sundida

28.03

Vaht: ükski sanktsioon pole olnud nii tõhus kui Ukraina rünnakud naftasadamatele

28.03

Uus uuring kellakeeramise lõpetamiseks keskendub ajavööndite valikule

28.03

Ust-Luga sadama põlengut näeb ka Ida-Virumaal

loe: kultuur

29.03

Tekstiilikonservaator: Põldroosi gobelään-eesriie on väga hästi säilinud

29.03

Galerii: Sillamäel toimusid Mart Poomi noorusaastatest rääkiva lühifilmi võtted

29.03

Loe katkendit Dörte Hanseni romaanist "Õunamaa"

29.03

Von Krahli teatris jõuab publiku ette Marto Mägi muusikaline lavastus "Ooper"

loe: eeter

29.03

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Jaan Toomingule

29.03

Ranna Rantšo perenaine viib oma kitse- ja lambatalled hooldekodudesse külla

29.03

Indrek Raadik: kui reedel ja laupäeval on kontsert, siis enne teisipäeva väga trenni ja jooksma ei tiku

28.03

Anna Kaneelina rasketest hetkedest: tänu armastusele pole ma kõige hirmsamast piirist üle läinud

Raadiouudised

29.03

Ühendriikides toimusid ulatuslikud meeleavaldused Donald Trumpi poliitika vastu

29.03

Päästeamet hoiatab kulupõlengute eest

29.03

Päevakaja (29.03.2026 18:00:00)

29.03

Sillamäel toimusid Mart Poomist rääkiva lühifilmi võtted

28.03

Soomaa loomakasvatajad on ikka hädas huntidega

28.03

Hollandis algab taas tulbihooaeg

28.03

Päevakaja (28.03.2026 18:00:00)

28.03

Eesti mets vajab ühiskondlikku kokkulepet

27.03

Päevakaja (27.03.2026 18:00:00)

27.03

Suviteravili võib jääda sel aastal külvamata

