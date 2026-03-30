Kindsiko: noored ei jõua kodutööde pärast huviharidusega tegeleda

Kooliõpilased ei jõua huviringidesse, sest kodutöid on liiga palju, rääkis arenguseire keskuse ekspert ja selleaastase inimarengu aruande peatoimetaja Eneli Kindsiko "Terevisioonis".

Kindsiko sõnul pöörduvad õpilased õiguskantsleri poole kõige enam ülekoormusega, mis on tavaliselt seotud kodutöödega.

"Kui me rääkisime [inimarengu aruandes] huviharidusest Eestis hästi palju, et miks lapsed ei käi seal, siis väga suur tagasiside oli see, et eriti gümnaasiumiastmel nad ei jõua huviharidusse, sest neil on õhtuti palju kodutöid järgmiseks päevaks," ütles Kindsiko.

Kindsiko võrdles koolinoore päeva täiskasvanu omaga, kus koolipäev on justkui tööpäev. Samas ei lõppe sellega noore päev, vaid lisaks tööpäeva pikkusega koolipäevale lisandub veel kodutööde tegemine.

"Kui ma tulen täiskasvanuna pärast pikka päeva töölt koju, kas ma tahan kell seitse-kaheksa või kell üheksa võtta selle töö lahti ja hakata jälle kordama või ette valmistama järgmiseks päevaks," arutles Kindsiko.

Tehisaru esiletõus on Kindsiko sõnul koolisüsteemi tugevalt raputamas.

"Tehisharu on näidanud, kui palju me oleme ilmselt teinud läbi ajaloo üsnagi otstarbetuid kodutöid, kasvõi näiteks millestki kokkuvõtte tegemine mehaaniliselt. Näiteks referaat täna: kas seda üldse mõtet teha on?" selgitas Kindsiko.

Kindsiko leidis, et haridussüsteem on ümbermõtestamise lävel.

"Meie õpilased on ühed depressiivsemad, kui me vaatame lähiriike, ja nad on stressis, nad on väsinud, kuuluvustunne on nõrk kooliga. Mida toob PISA välja ja õpetajad samamoodi, et õpetaja tegelikult on ka väsinud ja ilmselt see kodutööde parandamine õhtuti on ka üks väsimuse allikas õpetajatel," lausus Kindsiko.

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas sõnas "Terevisioonis", et kodutööde mahus on kooliti suur erinevus.

"On koole, kus algkoolis kodutöid ei anta ja on koole, kes laovad ikkagi väga palju. Aga rahvusvahelises võrdluses, PISA uuringus me väga palju silma ei paista sellega, et meil oleks palju tunde kodutöid teha vaja pärast kooli," lausus Kallas.

Minister nõustus, et kodutööd tuleb koolisüsteemis ümber mõtestada.

"Tõenäoliselt kujuneb õppimine selliseks, kus koolis on väga palju arutelu, diskussiooni, grupitööd, inimestevaheliste suhete ja kommunikatsiooni kaudu õppimist," ütles Kallas.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Terevisioon", intervjueeris Reimo Sildvee

