Merzi sõnul peaks 80 protsenti süürlastest naasma kodumaale

Kantsler Friedrich Merz ütles, et 80 protsenti süürlastest, kes otsisid kodusõja ajal Saksamaal varjupaika, peaksid järgmise kolme aasta jooksul kodumaale naasma.

Saksamaal elab Euroopa Liidu suurim, enam kui miljonist inimesest koosnev Süüria diasporaa, kellest paljud saabusid rändekriisi kõrgajal aastatel 2015–2016.

Süüria presidendi Ahmed al-Sharaa'ga ühisel pressikonverentsil esinedes ütles Merz, et kodusõda on nüüd läbi ja paljusid süürlasi on vaja ülesehitustööks.

"Süüria kodanike kaitsevajadusi tuleb uuesti hinnata. Kõik, kellel enam pole õigust Saksamaal elada, lahkuvad ka Saksamaalt uuesti. On oluline, et hindaksime kaitsevajadusi igal üksikjuhul eraldi. See hõlmab tagamist, et inimesed, kellel enam pole õigust Saksamaal viibida, tõepoolest lahkuvad," rääkis Merz.

Merz rääkis veel, et Saksamaa valitsus teeb koostööd Süüria võimudega, et rohkem süürlasi saaks oma kodumaale naasta. Ta lubas Saksamaa toetust Süüria ülesehituse püüdlustele ning seda hakkab koordineerima uus töörühm, kuhu kuuluvad mitmed ministeeriumid.

Süüria president Ahmed al-Sharaa tegi oma esimese visiidi Saksamaale pärast ametisse asumist. Ahmed al-Sharaa juhitud rühmitus HTS lõpetas 2024. aasta detsembris aastakümneid kestnud Assadi perekonna valitsemise.

Süüria uus president saabus Saksamaale suure delegatsiooniga, kelle hulgas oli ka hädaolukordadele reageerimise minister Raed al-Salah. Viimane allkirjastas koostöölepingu Saksamaa siseministri Alexander Dobrindtiga, vahendas Euractiv.