Otse kell 12: Tallinna pressikonverentsil Raudsepp ja kolm abilinnapead
Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil osalevad täna linnapea Peeter Raudsepp ning abilinnapead Tiit Terik, Riina Solman ja Andrei Kante. Kell 12 algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.
Pressikonverentsil käsitletavad teemad: lastekaitses kasutatava pilootprojekti "Turvalisuse märgid" senine käik; rahvastikupoliitika ning ligipääsetavuse ja heaolu nõukodade põhimäärused; noorsootöötajate palgatõus; romude koristamine linnas; linna ettepanek valitsusele kriisivalmiduse koostööks.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi