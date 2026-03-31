Video: kaitsevägi, päästeamet ja PPA Eesti õhuruumis toimunust

Teisipäeval pool tundi pärast keskööd teatas kaitsevägi õhuohust Ida- ja Lääne-Virumaal. Hiljem teatas kaitsevägi ohust ka Lõuna- ja Kesk-Eestis ning vastu hommikut sama ka Rapla-, Pärnu- ja Harjumaa kohta. Kaitseväe teatel jõudis mitu drooni ka Eestisse, kuid alla neid ei lastud. Kell 6 teatas kaitsevägi häire lõpust.

Drooniohule reageerisid ka NATO Balti õhuturbemissiooni raames Eesti õhuruumi valvavad liitlaste hävitajad.