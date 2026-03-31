ERR Seattle'is: USA astub Kuule naasmisel suure sammu edasi

Foto: SCANPIX/Getty Images via AFP
NASA Artemis II missioon lennutab kolmapäeval astronaudid Kuu juurde ja tagasi. Tegemist ei ole üksnes sümboolse lennuga, vaid Ameerika Ühendriikide pikem eesmärk on ette valmistada maandumist Kuule ning ehitada sinna järgmisel kümnendil oma baas. Seattle'is, kus tegutseb sadu kosmoseettevõtteid, nähakse selles ka olulist majanduslikku võimalust.

Rohkem kui pool sajandit pärast viimast mehitatud Kuu-lendu on Ameerika Ühendriigid taas kosmost vallutamas. NASA Artemis II missioon saadab neli astronauti Kuu juurde. Sündmusi jälgitakse tähelepanelikult ka Seattle'is, mis tahab mängida võtmerolli järgmises kosmoseajastus.

Seattle'is tegutsevad sajad kiiresti kasvavad kosmoseettevõtted ning linna koonduvad nii insenerid kui investorid üle kogu maailma.

"Ma ütleksin, et kosmosetööstuses kogume praegu kõvasti hoogu. Olgu selleks taaskasutatavad raketid või satelliidid Amazon LEO jaoks. Siin on SpaceX,
siin on Blue Origin. Seattle'i laiemas lennundus- ja kosmosetööstuses tegutseb 900 ettevõtet ning üle 113 000 töökoha," lausus GSP teadusdirektor Victoria Depalma.

Piirkonna edu ei ole juhuslik. Tugev lennunduspärand eesotsas Boeinguga ja tehnoloogiahiiud nagu Microsoft ja Amazon on loonud aastakümnetega oskusteabe ja taristu, millele kosmosetööstus nüüd toetub.

"Kõigil neil on osariigis oma kohalolu ja see toob kokku väga erinevate valdkondade teadmised, mis võivad lennundus- ja kosmosesektorit mõjutada. Ma arvan, et nende vahel on ka sünergia. See on väga elav ja arenev koht. Tegelikult just sellepärast ma siia tulin," sõnas Washingtoni Ülikooli professor Behcet Acikmese.

Arendatakse korduvkasutatavaid rakette, uusi satelliidivõrke ja isegi tehnoloogiat, mis võiks ühel päeval tuua Maale ressursse otse Kuult.

"Heelium-3 hind on piisavalt kõrge, et õigustada suurte seadmete Kuule saatmist, nende ressursside kaevandamist, Maale tagasi toomist ja reaalselt kasumi teenimist," Interlune tegevjuht Rob Meyerson.

Artemis-programmi pikem eesmärk ongi rajada Kuule püsiv kohalolek ja see looks erasektorile täiesti uue turu. Ligi 40 Washingtoni osariigi ettevõtet on otseselt seotud selle missiooni ettevalmistamisega. Need, kes täna ise programmis kaasa ei löö, loodavad tulevikus siiski selle edust osa saada.

"Usume, et Artemise programmi ajakava ehk plaan ehitada järgmise viie aasta jooksul Kuule baas, võimaldaks meil sellele kiiresti järgmise viie kuni kümne aasta jooksul reageerida," lisas Meyerson.

Suured ideed toovad kaasa uusi töökohti ja majanduskasvu ning meelitavad piirkonda tippspetsialiste. Kuid kiire arenguga kaasneb ka teine pool: kinnisvarahinnad tõusevad, üürid kerkivad ning surve taristule kasvab.

"On pöörane, et inimene, kes alles alustab oma tööelu, ei saa isegi mõelda kodu ostmisele. See on koht, kus oskustega inimesed võivad hästi teenida. Seattle'i halb külg on see, et seal on väga jõukad inimesed ning samas ka need, kes vaevu ots otsaga kokku tulevad," ütles Seattle'i elanik Sarah.

Seattle'i ettevõtted loodavad, et Artemis II on alles algus.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Loetumad uudised

17:54

Öösel sattus Eesti õhuruumi mitu drooni, üks kukkus Tartumaal põllule Uuendatud

07:23

Kaitsevägi teatas drooniohust piiri ääres, laiendas seda Harjumaani Uuendatud

20:27

Ukraina rünnakud Leningradi oblastile jätkusid seitsmendat päeva järjest Uuendatud

11:45

Eesti õhuruumis viibis alla 10 drooni, PPA kontrollib kolme asukohta

30.03

Juminda ja Loksa lähedal on ankrus kuni 30 laeva

15:47

Trump liitlastele: avage Hormuzi väin ja hankige oma nafta

17:21

Tallinn lubab 20 koolil jätkata venekeelse õppega ka järgmisel õppeaastal Uuendatud

05:59

Rubio viitas võimalusele USA ja NATO suhted üle vaadata

11:53

Sõõrumaa: EOK juhatus valab õli tulle ja valib pooli

07:26

WSJ: Trump on valmis lõpetama sõja ilma Hormuzi väina avamata

ilmateade

loe: sport

22:22

Ghana vallandas 72 päeva enne MM-finaalturniiri peatreeneri

21:59

Norras baasi vahetav Kristjan Ilves: hüppemäel tuleb muutusi teha Uuendatud

21:51

ETV spordisaade, 31. märts

21:41

Tartu Bigbank sai otsustavas mängus võidu ja pääses finaali Uuendatud

loe: kultuur

21:43

Narva kooliteatrite festivalil võis näha karjuvat D'Artagnani

18:59

Claudia Cardinale retrospekiivil näeb Tartus ja Tallinnas Euroopa kino klassikud

18:52

Kinodesse jõuab Arko Oki dokumentaal psühhiaater Arvo Haugist

18:38

Marto Mägi: kuigi ooper tahab olla mastaapne, on see nunnu ja armas

loe: eeter

15:34

Varakevadine tegutsemine aitab hoida Hispaania teeteod aiast eemal

14:17

Eurovisiooni lauluvõistlus laieneb Aasiasse

13:43

Eva Luigas: sibullilli tuleb väetada kohe, kui need nina mullast välja pistavad

13:12

Klassikaraadio tähistab sünnipäeva eriprogrammi ja muusikalise etteütlusega

Raadiouudised

18:45

Päevakaja (31.03.2026 18:00:00)

18:30

Enefit koondab sada kaevurit

15:55

7 miljoni euro suuruse rahasüsti saav Ida-Viru EMO aprillist töökorraldust ei muuda

15:35

Kõlvart: uus põlevkivijaam ei pea tulema tingimata piiri äärde

15:30

Hispaania sulges õhuruumi Iraani ründamisega seotud USA lennukitele

15:20

Raadiouudised (31.03.2026 15:00:00)

12:40

Eesti õhuruumis oli öösel alla kümne võõrdrooni

12:35

Raadiouudised (31.03.2026 12:00:00)

12:30

Kolmapäev tuleb enamasti päikesepaisteline

10:35

Asjatundjad: rakenduskõrghariduse rolli tuleb suurendada

