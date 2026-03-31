ERR Seattle'is: USA astub Kuule naasmisel suure sammu edasi

NASA Artemis II missioon lennutab kolmapäeval astronaudid Kuu juurde ja tagasi. Tegemist ei ole üksnes sümboolse lennuga, vaid Ameerika Ühendriikide pikem eesmärk on ette valmistada maandumist Kuule ning ehitada sinna järgmisel kümnendil oma baas. Seattle'is, kus tegutseb sadu kosmoseettevõtteid, nähakse selles ka olulist majanduslikku võimalust.

Seattle'is tegutsevad sajad kiiresti kasvavad kosmoseettevõtted ning linna koonduvad nii insenerid kui investorid üle kogu maailma.

"Ma ütleksin, et kosmosetööstuses kogume praegu kõvasti hoogu. Olgu selleks taaskasutatavad raketid või satelliidid Amazon LEO jaoks. Siin on SpaceX,

siin on Blue Origin. Seattle'i laiemas lennundus- ja kosmosetööstuses tegutseb 900 ettevõtet ning üle 113 000 töökoha," lausus GSP teadusdirektor Victoria Depalma.

Piirkonna edu ei ole juhuslik. Tugev lennunduspärand eesotsas Boeinguga ja tehnoloogiahiiud nagu Microsoft ja Amazon on loonud aastakümnetega oskusteabe ja taristu, millele kosmosetööstus nüüd toetub.

"Kõigil neil on osariigis oma kohalolu ja see toob kokku väga erinevate valdkondade teadmised, mis võivad lennundus- ja kosmosesektorit mõjutada. Ma arvan, et nende vahel on ka sünergia. See on väga elav ja arenev koht. Tegelikult just sellepärast ma siia tulin," sõnas Washingtoni Ülikooli professor Behcet Acikmese.

Arendatakse korduvkasutatavaid rakette, uusi satelliidivõrke ja isegi tehnoloogiat, mis võiks ühel päeval tuua Maale ressursse otse Kuult.

"Heelium-3 hind on piisavalt kõrge, et õigustada suurte seadmete Kuule saatmist, nende ressursside kaevandamist, Maale tagasi toomist ja reaalselt kasumi teenimist," Interlune tegevjuht Rob Meyerson.

Artemis-programmi pikem eesmärk ongi rajada Kuule püsiv kohalolek ja see looks erasektorile täiesti uue turu. Ligi 40 Washingtoni osariigi ettevõtet on otseselt seotud selle missiooni ettevalmistamisega. Need, kes täna ise programmis kaasa ei löö, loodavad tulevikus siiski selle edust osa saada.

"Usume, et Artemise programmi ajakava ehk plaan ehitada järgmise viie aasta jooksul Kuule baas, võimaldaks meil sellele kiiresti järgmise viie kuni kümne aasta jooksul reageerida," lisas Meyerson.

Suured ideed toovad kaasa uusi töökohti ja majanduskasvu ning meelitavad piirkonda tippspetsialiste. Kuid kiire arenguga kaasneb ka teine pool: kinnisvarahinnad tõusevad, üürid kerkivad ning surve taristule kasvab.

"On pöörane, et inimene, kes alles alustab oma tööelu, ei saa isegi mõelda kodu ostmisele. See on koht, kus oskustega inimesed võivad hästi teenida. Seattle'i halb külg on see, et seal on väga jõukad inimesed ning samas ka need, kes vaevu ots otsaga kokku tulevad," ütles Seattle'i elanik Sarah.

Seattle'i ettevõtted loodavad, et Artemis II on alles algus.