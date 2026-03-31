X!

Naiskodukaitse spetsialist: kõige olulisem on kuulata riigilt saadud juhiseid

Eesti

Päästeamet ütleb, et ohuteavitusse tuleb suhtuda tõsiselt. Teisipäeva öösel ja varahommikul saadetud teated õhuohust tähendasid, et teadete saajad jääksid siseruumidesse.

Päästeameti peadirektori asetäitja Viktor Saaremets ütles, et kui SMS-iga saabunud teade õhuohust saadi kodus, oli kõik korras ja rohkem polnudki vaja teha.

"Kui see inimene saab selle teate õues liikudes, siis selle tänaöise sõnumi mõte, mis ütles, et on võimalik õhuoht ja drooni nähes varjuge, siis saabki elada oma tavapärast elu edasi, aga kui nüüd näeks midagi kahtlast, siis tuleks varjuda," ütles Saaremets.

Saaremetsa sõnul tuleks vaadata, milline on sõnumi sisu ja vastavalt sellele käituda. Teavituse variante ka õhust varitseva ohu korral on mitu.

"Üks on hästi konkreetne, mis ütleb, et nüüd tuleb varjuda ning siis tulebki leida see lähim siseruum ja varjuda sinna siseruumi. Teine teavitus on selline, et piirkonnas on võimalik õhuoht ja kui te midagi näete, siis varjuge. See kehtib igal pool olenemata sellest, kus te viibite," sõnas Saaremets.

Kui aga on korraldus varjuda, tuleb minna esimesse siseruumi, kuhu pääseb. Akna juures seista on ohtlik, ütles naiskodukaitse arendusspetsialist Reelika Rohuste.

"Hea on ka kahe seina reegel, et sinu ja õue vahele võiks ja peaks jääma kaks seina. Kui sa oled kõrgematel korrustel, siis liigu kindlasti madalamatele," lausus Rohuste.

Juhul, kui oht on reaalne, siis käivitatakse ka sireenid.

"Kõige olulisem ongi, et kuula riiki. Sulle ju öeldakse - tuleb sõnum, mida sa pead tegema, kas sa pead varjuma, kas oht on veel üleval või kui ei ole, siis saab tavapärane elu edasi minna," lisas Rohuste.

Kriidiseks valmistumiseks on naiskodukaitse koostanud mobiilirakenduse OLE VALMIS. Operatiivset informatsiooni leiab näiteks lehelt kriis.ee.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

