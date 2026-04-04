Sõja 1501. päev: Ukraina väed tabasid Vene kaitserajatisi Taganrogis ja Togliattis

Ukraina väed tabasid 4. aprilli öösel Venemaa linnades Taganrogis ja Togliattis asuvaid kaitse- ja keemiatööstuse rajatisi, kinnitas Samara oblasti kuberner Vjatšeslav Fedorištšev.

Oluline laupäeval, 4. aprillil kell 20.04:

- Ukraina väed tabasid Vene kaitserajatisi Taganrogis ja Togliattis;

- Ukraina ründas terasetehast okupeeritud Luhanski oblastis;

- Venemaa rünnakus Nikopoli turule hukkus viis inimest ja sai viga 19;

- Ukraina Naftogazi teatel ründas Venemaa nende rajatisi;

- Zelenski pidas julgeolekukõnelusi Erdoganiga;

- Vene rünnakutes hukkus kuus tsiviilisikut;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1110 sõdurit.

Ukraina väed tabasid Vene kaitserajatisi Taganrogis ja Togliattis

Ukraina väed tabasid 4. aprilli öösel Venemaa linnades Taganrogis ja Togliattis asuvaid kaitse- ja keemiatööstuse rajatisi, kinnitas Samara oblasti kuberner Vjatšeslav Fedorištšev.

Ta ei täpsustanud, millist konkreetset ettevõtet rünnati või kas seal tekkis kahjustusi.

Siiski kirjutab kuberner oma teates Togliatti põhjapoolse tööstuskeskuse transpordipiirangutest.

Rostovi oblasti kuberner Jurii Sljusar teatas, et Ukraina droonirünnaku tagajärjel Taganrogis hukkus üks inimene ja neli sai vigastada.

Sljusari sõnul kahjustati Taganrogi raketirünnakus kaubanduslikku taristut. "Logistikafirma laohoonetes süttis tulekahju," teatas kuberner, nimetamata ettevõtet.

Lisaks ründasid Ukraina droonid Sljusari sõnul Aasovi meres olnud kaubalaeva.

Togliattis näitavad sotsiaalmeedias avaldatud videod tulekahjusid Togliattikauchuki ja KuibõševAzoti keemiatehaste piirkonnas, mis asuvad Samara oblastis teineteise lähedal.

Samara oblast, mis on olnud korduvate sügavale Venemaa territooriumile ulatuvate rünnakute sihtmärk, paikneb ligikaudu 750 kilomeetri kaugusel Ukraina–Venemaa piirist.

Vene allikate teatel tabasid piirkonda mitmed droonid, põhjustades tööstusrajatistes tulekahjusid, kuid kahjustuste täielik ulatus ei ole praegu selge.

Taganrogis said väidetavalt nädala alguses toimunud eraldi droonirünnakus kahjustada kaks kaitsetööstusega seotud ettevõtet.

Teadaolevalt said pihta Atlant-Aero tehas, kus arendatakse ja toodetakse droone, ning Berievi lennukitehas, kus moderniseeritakse Tu-95 pommitajaid ja A-50 luurelennukeid.

Sõltumatu Telegrami kanali Astra andmetel hukkus Taganrogi rünnaku käigus üks tsiviilisik ning mitu inimest sai vigastada, kui droon kukkus elumajale.

Taganrog asub Lõuna-Venemaal Aasovi mere rannikul, vaid umbes 40 kilomeetri kaugusel Ukraina ja Venemaa piirist.

Ukraina ründas terasetehast okupeeritud Luhanski oblastis

Ukraina väed ründasid teist korda kuu jooksul Altševski terasetehast, mis asub Venemaa poolt okupeeritud Luhanski oblastis. Rünnaku tagajärjel seiskus tehases tootmine, teatas Ukraina julgeolekuteenistus SBU.

Altševski tehase toodang on on väga oluline Venemaa sõjatööstuse jaoks. Eelmine rünnak tehase vastu toimus tänavu 20. märtsil.

SBU teatel rünnati Altševski tehast FP-2 droonidega.

Venemaa rünnakus Nikopoli turule hukkus viis inimest ja sai viga 19

Vene droon tabas laupäeval Ida-Ukraina linnas Nikopolis asuvat turgu, mille tagajärjel hukkus viis ja sai viga 19 inimest, teatasid ametnikud Venemaa järjekordsest päevasest rünnakust.

Dnipropetrovski oblastis asuv Nikopoli turg sai tabamuse kell 9.50, teatas kohalik prokuratuur.

Piirkonna kuberner Oleksandr Hanja teatas Telegrami postituses, et hukkus kolm naist ja kaks meest.

Ta lisas, et 19 haavatu seas on ka 14-aastane tüdruk, kes on kriitilises seisundis.

Ukraina Naftogazi teatel ründas Venemaa nende rajatisi

Ukraina riiklik nafta- ja gaasifirma Naftogaz teatas laupäeval, et Venemaa ründas laupäeval Poltava oblastis nende tootmisrajatisi, mille tagajärjel puhkes tulekahju.

"Venemaa jätkab sihitud rünnakute korraldamist Nafta-, gaasi ja energiataristule. Tänavu on vaenlane rünnanud Naftogazi rajatisi rohkem kui 40 korral," märkis Naftogaz.

Zelenski pidas julgeolekukõnelusi Erdoganiga

Ukraina president Volodõmõr Zelenski saabus laupäeval Istanbuli, et pidada julgeolekukõnelusi oma Türgi kolleegi Recep Tayyip Erdoganiga.

"Saabusin Istanbuli, kus on kavas olulised kohtumised. Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoganiga on ette valmistatud sisukad kõnelused," ütles Zelenski sotsiaalmeedias.

"Töötame oma partnerluse tugevdamise nimel, et tagada inimelude tegelik kaitse, edendada stabiilsust ning garanteerida julgeolek nii meie Euroopas kui ka Lähis-Idas," lisas ta.

Erdogan ütles kohtumisel Zelenskile, et Türgi toetab jätkuvalt läbirääkimisi Ukraina ja Venemaa vahel ning Türgi jaoks on väga oluline mereliikluse turvalisus Mustal merel, teatas Türgi presidendi kantselei.

Zelenski teatas pärast kohtumist, et nad leppisid Erdoganiga kokku julgeolekukoostöö järgmistes sammudes, samuti arutati ühiseid gaasitaristu projekte ning gaasimaardlate uuringuid.

Visiit leidis aset päev pärast seda, kui Erdogan vestles Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga, kes süüdistas Kiievit Venemaa ja Türgi vahelise gaasijuhtme ründamise katses, mis varustab ka mitut Euroopa riiki.

Vene rünnakutes hukkus kuus tsiviilisikut

Dnipropetrovski oblastis põhjustasid Venemaa drooni-, suurtüki- ja raketirünnakud ühe inimese hukkumise ja veel 12 inimese vigastamise.

"Nikopoli rajoonis said tabamuse Nikopol, Mirovska, Marganetsi ja Tšervonohrihorivska kogukonnad. Kahjustada said taristu, haigla, turg, tankla, ettevõtted, haldushoone, eramud ja korterelamud ning sõidukid," ütles Dnipropetrovski oblasti sõjaväeadministratsiooni juht Oleksandr Hanza.

Donetski oblasti administratsiooni juhi Pavlo Filaškini sõnul heitsid Vene väed Kramatorskile õhupomme.

Hukkus neli inimest, nende seas ka 16-aastane nooruk.

Kohalike võimude teatel said rünnakutes kahjustada vähemalt viis mitmekorruselist elamut, üks teenindusjaam ning viis sõidukit.

Hersoni oblasti prokuratuuri teatel põhjustas Venemaa rünnak ühe inimese hukkumise ja 16 inimese vigastamise.

"3. aprillil 2026 viis Vene armee Hersoni oblastis läbi õhurünnaku nelja KAB-tüüpi pommiga ning ründas ka suurtükkide, miinipildujate ja mehitamata õhusõidukitega," seisis teates.

Prokuratuuri andmetel heitsid Vene sõjaväelased umbes kell 8.30 droonilt lõhkeseadeldise bussipeatuse juurde, kus seisis marsruuttakso. Plahvatuses sai vigastada üheksa reisijat.

Kell 12.30 tabas järgmine rünnak oblastikeskust, mille tagajärjel hukkus 60-aastane naine ning üks inimene sai vigastada.

Hersonit tulistati päeva jooksul korduvalt ka suurtükiväe ja droonidega, mille tagajärjel sai vigastada veel kuus tsiviilisikut, teatas prokuratuur.

Lisaks said kahjustada eramud ja korterelamud, haiglad ja üks haridusasutus, usuhoone, marsruuttakso ning teised sõidukid. Linnapea Vitali Klõtško kirjutas oma Telegrami kanalil, et alla tulnud drooni jäänused langesid Darnõtski rajoonis asuva neljakorruselise kontorihoone katusele, põhjustades tulekahju ülemisel korrusel.

Sumõs tabas droon 16-korruselise elamu 13. korrust, põhjustades tulekahju. Rünnakus sai neli inimest viga.

Rünnakus Kiievile süttis kontorihoone.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1110 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 302 370 (võrdlus eelmise päevaga +1110);

- tankid 11 835 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 24 344 (+4);

- suurtükisüsteemid 39 378 (+85);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1716 (+3);

- õhutõrjesüsteemid 1338 (+0);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 350 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 217 016 (+2387);

- tiibraketid 4517 (+26);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 87 149 (+199);

- eritehnika 4109 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.