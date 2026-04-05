Ignitis tahab püstitada Pärnusse Jõõpre lähedale kuni 11 tuulikut

Leedu energiaettevõte Ignitis tahab rajada kuni 11 tuulikuga tuulepargi Pärnusse Jõõpre lähedale ja on esitanud linnale eriplaneeringu algatamise taotluse. Linnavalitsus tahab jätta eriplaneeringu algatamata ja esitab vastava eelnõu volikogule.

Esmalt soovis Igntis püstitada Pärnusse kaks kaks tuuleparki kokku 28 tuulikuga ja tegi möödunud kevadel ka taotluse eriplaneeringu algatamiseks. Üks tuulepark oli planeeritud Tõstamaa osavalda Ermistu järve lähedale ja teine Audru osavalda Jõõpre küla lähedale.

Selle aasta alguses muutis arendaja eriplaneeringu algatamise taotlust sooviga rajada vaid üks tuulepark Audru osavalda. Tõstamaa piirkonna välistas Ignitise arendusjuhi Sander Sortsi sõnul vahepeal tehtud linnustiku uuring, mis näitas, et see ala ei ole sobilik tuulepargi arenduseks.

"Sinna oleks võimalik panna tuulikud püsti vähendatud mahus ja suurema opereerimise piiranguga, mis muudaks selle projekti majanduslikult mittemõistlikuks ja ka loodusele liiga kahjustavaks. Seega selle ala jätsime ära," rääkis Sorts.

Jõõpre lähedale tahaks Ignitis rajada kuni 11 tuulikuga tuulepargi. Tuulepargi kolme-kilomeetrises mõjualas asuks üle 300 eluhoone ja eriplaneeringu algatamise vastu esitati aasta alguses petitsioon 220 allkirjaga.

Pärnu linnavalitsus tahab erinevatel põhjustel jätta eriplaneeringu algatamata, ütles Pärnu abilinnapea Robert Kiviselg.

"See on Pärnu linna üldplaneeringuga vastuolus, kuna Pärnu linna üldplaneeringu järgi on tegemist seal roheala ja elamumaaga ja tuulealana seda ette ei nähta. Samuti on see suhteliselt tiheasustatud piirkond – sinna sisse jääb päris palju elanikke ja omavalitsus näeb seal pigem elamupiirkonna arengut. Taluvustasu, mis see võimalik kodulähedane tuulik toob jääks antud juhul seal veidi üle saja euro või umbes sada viiskümmend eurot elamu kohta, mis kindlasti ei oleks ka motiveeriv," rääkis Kiviselg.

Tema sõnul jõuab eriplaneeringu algatamata jätmise eelnõu otsustamiseks kas aprilli või maikuu volikokku. Ignitise arendusjuhi Sortsi sõnul ootavad nad volikogu otsuse ära ja otsustavad seejärel edasised sammud.

"Me oleme ka teinud päris suure eeltöö, et seda ala leida. Esiteks on erinevate kitsenduste läbikäimine nagu keskkonna-alased, infrastruktuur, aru saamaks, et kas tuuleparke seal üldse tohib püstitada, et ei oleks vasturääkimisi meie planeerimisala ja olemasoleva planeeringute vahel. Aga arusaadavalt võib tekkida mingi viga või me ei ole midagi näinud," rääkis ta.

Kui volikogu otsustab eriplaneeringut mitte algatada, saab Sortsi sõnul kas projekti lõpetada, selle mahtu muuta või muuta ka tuulikute asukohti projektiala sees.