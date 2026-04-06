Otse kell 15: riigikogu arupärimistele vastab viis ministrit

Riigikogu istungile on täna kutsutud viis ministrit, kes vastavad parlamendiliikmete esitatud arupärimistele. Kell 15 algavat istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Arupärimisele noorte kõrge tööpuuduse leevendamise kohta vastab majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo, arupärimisele Rail Balticu kohalike peatuste asukohtade kohta vastab taristuminister Kuldar Leis ning arupärimisele riigikaitseõpetuse toetuste vähendamise kohta vastab kaitseminister Hanno Pevkur.

Arupärimistele, mis käsitlevad südametunnistuse vabaduse tagamist LGBTIQ tegevuskava elluviimisel ning põlevkivitehnoloogiate professuuri ümbernimetamist, vastab haridus- ja teadusminister Kristina Kallas.

Arupärimistele ühistranspordi ja regionaalpoliitika ning toidujulgeoleku ja varude tagamise kohta vastab regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.