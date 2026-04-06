Naftakartell OPEC avaldas soovi suurendada pisut tootmist

Naftat eksportivate riikide ühendus OPEC leppis kokku, et suurendab veidi tootmist. Uudisteagentuur Reuters toob aga välja, et seni jääb see kokkulepe vaid paberile, kuna naftakartelli võtmeriigid ei saa Hormuzi väina sulgemise tõttu tegelikkuses tootmist suurendada.

OPEC ja selle liitlased (OPEC+) leppisid kokku, et tõstavad alates maist nafta tootmist 260 000 barreli võrra päevas.

Hormuzi väin on aga endiselt suletud ning naftahinnad on kerkinud viimaste aastate kõrgeimale tasemele. Esmaspäeva pärastlõunal oli Brenti toornafta hind umbes 108 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava nafta WTI hind on umbes 110 dollarit barreli kohta.

OPEC-i allikad andsid märku, et kartell on viimase sammuga valmis pärast Hormuzi väina avamist suurendama tootmist.

"Tegelikkuses lisab see turule väga vähe barreleid. Kui Hormuzi väin suletakse, muutuvad OPEC-i täiendavad barrelid suuresti ebaoluliseks," ütles OPEC-i endine ametnik Jorge Leon.

Lisaks Pärsia lahe riikidele ei saa ka teised suured naftatootjad tootmist märkimisväärselt suurendada. Ukraina jätkab Venemaa naftataristu pommitamist, mis piirab Moskva eksporti.

USA finantshiiglane JPMorgan hoiatas möödunud neljapäeval, et kui tarned läbi Hormuzi väina jäävad mai keskpaigani häirituks, võivad naftahinnad ületada 150 dollari piiri.