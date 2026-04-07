X!

Uute autode müük ületas märtsis eelmise aasta edukaima kuu tulemust

Majandus
Octavia
Octavia Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Majandus

Pärast eelmise aasta madalseisu on uute autode müük tänavu Eestis suurema hoo sisse saanud ja märtsis ületas müüdud autode arv eelmise aasta edukaima kuu tulemust, aga ka 2024. aasta märtsis müüdud sõidukite arvu.

Eelmisel aastal tuli automüüjatelt peamiselt nukraid uudiseid, sest pärast 2024. aastal automaksu kehtestamise ootuses tekkinud müügibuumi langes uute autode müük mullu järsult ja jäi kogu aastaks madalseisu, nii et autosid müüdi kokkuvõttes 49 protsenti vähem kui eelnenud aastal.

Selle aasta esimene kvartal on aga läinud paremini. Autode müügi- ja teenindusettevõtete Eesti liidu (AMTEL) andmetel õnnestus tänavu jaanuaris automüüki kasvatada enam kui 2,5 korda: müügiks läks 1359 uut sõiduautot, samas kui aasta eest oli see arv 531.

Veebruari tulemuseks oli 1138 (aasta eest 624) ja märtsis 1753 (mullu samal kuul 966). Märtsis müüdud autode arv ületas ka eelmise aasta edukaima kuu, juuni, mil automüüjatel õnnestus leida ostja 1549 uuele sõiduautole. Aastatagust märtsi ületas tänavuse märtsi tulemus ligi 82 protsendi võrra.

Kui võrrelda esimese kvartali automüüki üle-eelmise aasta sama perioodiga ehk selle ajaga, mil automaksuootus polnud automüüki veel nii drastiliselt mõjutama hakanud ja olukord turul oli rahulik, jäi tänavune kvartalimüük sellele siiski alla.

Nimelt oli 2024. aasta esimese kvartali sõiduautode müüginumber 4716 ehk peaaegu poole tuhande võrra suurem kui tänavu samal perioodil, aga 2023. aasta samas ajavahemikus müüdi uusi sõiduautosid veelgi enam, 5658.

Kui vaadata üksnes märtsi tulemusi, siis ületasid need tänavu ka 2024. aasta omi: toona müüdi 1699 uut sõiduautot, selle aasta märtsis aga 1753.

Lisaks sõiduautodele on kasvus ka tarbesõidukite müük, neid müüdi kolme kuuga 1008 ehk 48 protsenti rohkem kui mullu esimeses kvartalis.

Selle aasta esimese kolme kuu enim müüdud mudelite edetabelis on kolmandal kohal Toyota Corolla, teine on Škoda Octavia ning esimene ehk müüduim Škoda Kodiaq. Ka Toyota Yariseid, Renault Symbioze, Renault Captureid, Kia Sportage'eid ning Toyota Yaris Crosse müüdi esimeses kvartalis rohkem kui sada.

Hübriidautode osakaal kerkis märtsis 68 protsendini kogumüügist, samas kui elektriautod moodustasid seitse, bensiiniautod 16 ja diiselautod üheksa protsenti.

Samal teemal

tule kuulama!

reisi kaasa!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

05:48

Ukraina ründas Vene sõjaväega seotud keemiatehast Voroneži oblastis

04:53

Uute autode müük ületas märtsis eelmise aasta edukaima kuu tulemust

06.04

Glinka alustas USA turneed võiduga endise maailma 39. mehe üle

06.04

Vanim ATP finaalidebütant kaotas endast pea kaks korda nooremale mehele

06.04

Lätis kütab kirgi IT-hangete korruptsiooniskandaal

06.04

Ukraina võttis ette Venemaa Musta mere äärse naftasadama Uuendatud

06.04

Trumpi sõnul võidakse kogu Iraan teisipäeval hävitada

06.04

Hokikoondis lendab varakult MM-ile: nii ongi vaja asjadele läheneda

06.04

Mikser: meie huvides on USA-ga läbi saada, aga peame hoidma Euroopa ühtsust

06.04

Nihkuvad USA tähtajad tekitavad küsimusi Iraani tuleviku kohta

otse uudistemajast

tule praktikale

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06.04

USA hävitas lenduri päästmisel Iraanist kaks omaenda lennukit

06.04

Trump: ma testisin NATO-t

06.04

Ukraina võttis ette Venemaa Musta mere äärse naftasadama Uuendatud

06.04

Starlink on asunud satelliitside soodustustega Eesti turgu vallutama

06.04

Uuring: 10 aasta pärast võib elekter Soomes olla Eestist kallim

06.04

Politsei pidas Valga tapmise tõttu kinni viis inimest

06.04

Piltuudis: diislikütuse hind saavutas uue kõrguse

06.04

Iraani revolutsioonilise kaardiväe luurejuht hukkus õhurünnakus

06.04

Eksperdid: Vene sadamate kahju ulatust näeme paari kuu jooksul

06.04

Suri ajaloolane ja muinsuskaitsja Madis Tuuder

ilmateade

loe: sport

06.04

Glinka alustas USA turneed võiduga endise maailma 39. mehe üle

06.04

Vanim ATP finaalidebütant kaotas endast pea kaks korda nooremale mehele

06.04

Hokikoondis lendab varakult MM-ile: nii ongi vaja asjadele läheneda

06.04

ETV spordisaade, 6. aprill

loe: kultuur

06.04

New Yorgi Eesti kultuuripäevadel otsivad noored moodust oma rahvuse säilitamiseks

06.04

Pariisis avatud näituse "Eesti reaalsused" kuraator: mind võlus Anu Põdra mõjuväli

06.04

Katariina Aule: "Leivalaul" on õuduselementidega ajastudraama

06.04

Noorsooteatris esietendub Mari-Liis Lille lavastus "Nõusolek"

loe: eeter

06.04

Filmirežissöör Jaak Kilmi: suusamatk Gröönimaal oli egoistlik väljakutse

06.04

Tõnu Tubli: perebändi tegemine oli mulle pigem vastumeelne

06.04

Luule Komissarov: väga kirju elu on õpetanud mulle andestamise tähtsust

06.04

"Rakett 69" võitja Madis Roosma: olen loomult üsna laisk inimene

Raadiouudised

06.04

Päevakaja (06.04.2026 18:00:00)

06.04

Jääs Pärnu laht ei lase tindipüügil alata

06.04

Eratervishoiuettevõte Medicum ostab teise eratervishoiuettevõtte Fertilitas

06.04

Jõgeva vald soovib endale Endla looduskeskuse kinnistut

06.04

Autokoolis tehakse enim lube manuaalkäigukastiga auto juhtimiseks

06.04

Raadiouudised (06.04.2026 15:00:00)

06.04

Raadiouudised (06.04.2026 12:00:00)

06.04

Päästeamet: reageerimiskiirus naftareostusele on hea, piirid seab varustuse hulk

06.04

Oktoobris Tallinnas alustanud valveperearst sai hoo sisse, aga tulevik on lahtine

06.04

Kliimaministeeriumi uuring: kümne aasta pärast võib elekter Soomes olla kallim kui Eestis

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo