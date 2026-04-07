Uute autode müük ületas märtsis eelmise aasta edukaima kuu tulemust

Pärast eelmise aasta madalseisu on uute autode müük tänavu Eestis suurema hoo sisse saanud ja märtsis ületas müüdud autode arv eelmise aasta edukaima kuu tulemust, aga ka 2024. aasta märtsis müüdud sõidukite arvu.

Eelmisel aastal tuli automüüjatelt peamiselt nukraid uudiseid, sest pärast 2024. aastal automaksu kehtestamise ootuses tekkinud müügibuumi langes uute autode müük mullu järsult ja jäi kogu aastaks madalseisu, nii et autosid müüdi kokkuvõttes 49 protsenti vähem kui eelnenud aastal.

Selle aasta esimene kvartal on aga läinud paremini. Autode müügi- ja teenindusettevõtete Eesti liidu (AMTEL) andmetel õnnestus tänavu jaanuaris automüüki kasvatada enam kui 2,5 korda: müügiks läks 1359 uut sõiduautot, samas kui aasta eest oli see arv 531.

Veebruari tulemuseks oli 1138 (aasta eest 624) ja märtsis 1753 (mullu samal kuul 966). Märtsis müüdud autode arv ületas ka eelmise aasta edukaima kuu, juuni, mil automüüjatel õnnestus leida ostja 1549 uuele sõiduautole. Aastatagust märtsi ületas tänavuse märtsi tulemus ligi 82 protsendi võrra.

Kui võrrelda esimese kvartali automüüki üle-eelmise aasta sama perioodiga ehk selle ajaga, mil automaksuootus polnud automüüki veel nii drastiliselt mõjutama hakanud ja olukord turul oli rahulik, jäi tänavune kvartalimüük sellele siiski alla.

Nimelt oli 2024. aasta esimese kvartali sõiduautode müüginumber 4716 ehk peaaegu poole tuhande võrra suurem kui tänavu samal perioodil, aga 2023. aasta samas ajavahemikus müüdi uusi sõiduautosid veelgi enam, 5658.

Kui vaadata üksnes märtsi tulemusi, siis ületasid need tänavu ka 2024. aasta omi: toona müüdi 1699 uut sõiduautot, selle aasta märtsis aga 1753.

Lisaks sõiduautodele on kasvus ka tarbesõidukite müük, neid müüdi kolme kuuga 1008 ehk 48 protsenti rohkem kui mullu esimeses kvartalis.

Selle aasta esimese kolme kuu enim müüdud mudelite edetabelis on kolmandal kohal Toyota Corolla, teine on Škoda Octavia ning esimene ehk müüduim Škoda Kodiaq. Ka Toyota Yariseid, Renault Symbioze, Renault Captureid, Kia Sportage'eid ning Toyota Yaris Crosse müüdi esimeses kvartalis rohkem kui sada.

Hübriidautode osakaal kerkis märtsis 68 protsendini kogumüügist, samas kui elektriautod moodustasid seitse, bensiiniautod 16 ja diiselautod üheksa protsenti.