Konnade ränne on mitmel pool Eestis juba alanud

Eesti
Foto: Minupilt.err.ee/Marje Metsaots
Eesti

Tänavune kevad on konnad mitmel pool Eestis juba rändele ajanud ja sajune ilm annab sellele hoogu juurde.

Esimesi kahepaikseid võis liikumas näha juba märtsis. Mida kraad soojemaks, aga ka vihmasemaks ilm kisub, seda enam tasub konnade suhtes silmad lahti hoida.

"Peamiselt on nüüd viimastel päevadel läinud ränne rohkem lahti Põhja-Eestis. Ka Saaremaalt on tulnud juba teateid, et isegi kudupalle on nähtud. Samal ajal aga näiteks Ida-Eestis on ilmad niivõrd külmad, et konnad veel ei liigu," lausus Eestimaa looduse fondi vabatahtlik Lenne Rähn-Kuusk.

"Tihti peavad konnad oma rändel ületama ka autoteid, aga seda, et ükski sõiduk nüüd kiirust maha tõmbaks, eriti ei näe," ütles Rähn-Kuusk.

Juba on piirkondi, kus konni on hulgaliselt hukkunud. Harjumaal Pikaveres sõidetakse neist üle nii, et silm ka ei pilgu.

"Meie külas on see aasta päris palju konni olnud ja seetõttu on ka laipade hulk päris korralik. Valus on. Kuna ma saan teist kaudu ka koju minna, siis ma tihtipeale eelistan seda kruusateed, mis läheb sealtpoolt, sest ma lihtsalt ei suuda siit läbi sõita, sest väga kurb vaatepilt on," sõnas Pikavere elanik Marju Kees.

Igal kevadel korraldab Eestimaa Looduse Fond konnapääste talguid. Ka tänavu oodatakse inimesi neis kaasa lööma ja loomi üle tee aitama.

"Kui ilmad on jahedamad, siis ega nad ei jõua väga palju liikuda ja sellepärast me peame neid ka aitama, sest nad on aeglasemad ja kohmakamad. Samas mõni rohukonn võib olla väga vilgas ja lipsab pihust kohe ära," lausus Rähn-Kuusk.

Konnasid üle tee aidates tuleb silmas pidada, et paljakäsi ei tohiks seda teha. Inimese kehatemperatuur võib konna lausa põletada. Kuigi põhiline aeg liikumiseks on neil ööpimeduses, tuleb siiski ka päeval tähelepanelik olla.

Konnad rändavad kaks korda aastas: kevadel veekogudesse pulmi pidama ja sügisel tagasi talvituma.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Loetumad uudised

07:06

USA hävitas lenduri päästmisel Iraanist kaks omaenda lennukit

09:49

Trump: ma testisin NATO-t

18:34

Ukraina võttis ette Venemaa Musta mere äärse naftasadama Uuendatud

04:48

Uuring: 10 aasta pärast võib elekter Soomes olla Eestist kallim

05.04

Saksa mehed peavad riigist lahkumiseks sõjaväelt luba küsima

14:17

Politsei pidas Valga tapmise tõttu kinni viis inimest

13:26

Piltuudis: diislikütuse hind saavutas uue kõrguse

18:36

Starlink on asunud satelliitside soodustustega Eesti turgu vallutama

12:41

Iraani revolutsioonilise kaardiväe luurejuht hukkus õhurünnakus

12:08

Suri ajaloolane ja muinsuskaitsja Madis Tuuder

ilmateade

loe: sport

22:32

Hokikoondis lendab varakult MM-ile: nii ongi vaja asjadele läheneda

22:17

ETV spordisaade, 6. aprill

22:08

Tohver: EOK kulutuste põhirõhk on tippspordil Uuendatud

21:28

Taas esikümnesse jõudnud Laura Lizette Sander tunneb rõõmu stabiilsuse üle

loe: kultuur

18:50

New Yorgi Eesti kultuuripäevadel otsivad noored moodust oma rahvuse säilitamiseks

18:45

Pariisis avatud näituse "Eesti reaalsused" kuraator: mind võlus Anu Põdra mõjuväli

17:04

Katariina Aule: "Leivalaul" on õuduselementidega ajastudraama

16:59

Noorsooteatris esietendub Mari-Liis Lille lavastus "Nõusolek"

loe: eeter

15:08

Filmirežissöör Jaak Kilmi: suusamatk Gröönimaal oli egoistlik väljakutse

13:37

Tõnu Tubli: perebändi tegemine oli mulle pigem vastumeelne

11:23

Luule Komissarov: väga kirju elu on õpetanud mulle andestamise tähtsust

09:18

"Rakett 69" võitja Madis Roosma: olen loomult üsna laisk inimene

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (06.04.2026 18:00:00)

17:45

Jääs Pärnu laht ei lase tindipüügil alata

16:00

Eratervishoiuettevõte Medicum ostab teise eratervishoiuettevõtte Fertilitas

15:55

Autokoolis tehakse enim lube manuaalkäigukastiga auto juhtimiseks

15:55

Jõgeva vald soovib endale Endla looduskeskuse kinnistut

15:30

Raadiouudised (06.04.2026 15:00:00)

12:20

Raadiouudised (06.04.2026 12:00:00)

11:55

Päästeamet: reageerimiskiirus naftareostusele on hea, piirid seab varustuse hulk

11:55

Oktoobris Tallinnas alustanud valveperearst sai hoo sisse, aga tulevik on lahtine

09:45

Euroopa energiakriisi prognoosid muutuvad üha tumedamaks

