Ministeeriumid ei toeta renditavate kergliikurite arvu piiramist

Märtsi esimeses pooles algatas riigikogu Keskerakonna fraktsioon liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu. Selle peamine eesmärk on suurendada liiklusohutust, andes kohalikele omavalitsustele õiguse piirata rendisõidukite arvu ning kohustades ettevõtteid rangemalt kontrollima kasutajate vanust ja juhtimisõigust. Ühtlasi soovitakse kehtestada kiivri laenutamise võimalus.

Kliimaministeerium, regionaal- ja põllumajandusministeerium ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium eelnõu ei toeta. Põhjuseks tuuakse muu hulgas see, et sõidukite arvu piiramine ei lahenda liikluskultuuri- ega õnnetuste probleemi, vaid piirab põhjendamatult ettevõtlusvabadust ja soodustab sõidukite koondumist vaid tulusamatesse piirkondadesse.

Ühiskasutatavate kiivrite pakkumist peetakse teiste riikide kogemuse põhjal teostamatuks vargusriski, vandalismi ja hügieeniga seonduvate probleemide tõttu.

Siseministeerium ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium toovad välja, et eelnõus on järelevalvemehhanismid määratlemata ning majanduslik mõju hindamata.

Kliimaministeerium eesotsas taristuminister Kuldar Leisiga tahab oma eelnõuga keelata alla kümneaastastel lastel elektritõukeratastega sõitmise, põhikooli lastel aga peab edaspidi olema elektritõukerattaga sõitmiseks jalgratturi luba. Selle eelnõu tagasiside tähtaeg on kolmapäeval, aga mõned osapooled, kelle arvamust samuti küsiti, peavad eelnõu mõistlikuks.

"See kannab iseenesest nagu täiesti adekvaatset eesmärki ja tundub loogiline. Küll aga ootaks väga-väga seda, et liiklusseaduses tehtaks korda pigem kogu ristumiste eesõiguste küsimus just ratta ja kergliikuri vaatest ja muud sellised kitsaskohad, mis tekitavad väga palju segadust ja olukordi liikluses," rääkis mittetulundusühingu Elav Tänav üks ellukutsujatest, arhitekt-linnaplaneerija ja linnalise liikuvusruumi ekspert Tõnis Savi.

Savi mõtteid täiendas liikluskoolitajate liidu juhatuse liige Toivo Õnneleid.

"Kuna täna võib väike laps sõita tõukerattaga kontrollimatult ringi, siis see on probleem. See seadusemuudatus tuleks selline, et alla 10-aastane isik ei sõida üldse kergliikuriga ja alates 10. eluaastast peab olema vähemalt jalgrattajuhi luba. See on igati mõistlik, sest see jalgrattajuhi kursus annaks ju mingisugusedki baasteadmised liiklusest ja kuidas see toimib, nii et iseenesest see on väga hea," rääkis Õnneleid.

Õnneleid pidas vajalikuks kummutada eksiarvamust, nagu keelataks jalgrattaga sõitmine lastele ära.

"Kergliikuriga sõitmine läheb muutuse alla, eks. On ka see, et need rendileandjad peavad hakkama tuvastama isikuid ja tagama selle, et see alla 10-aastane laps või siis juhtimisõigust omamata alla 16-aastane laps ei saaks seda kergliikurit rentida. Nii et igal juhul toetame seda mõtet," edastas Õnneleid liidu seisukoha.

Leis ütles, et eelnõuga soovitakse edasi liikuda nii kiiresti kui võimalik.

"Isegi, kui ei saa riigikogus vastu võetud enne sügist, et siis see sektor, need rendikergliikurite firmad saavad oma sõnumi ära, et sellised muudatused tulevad. 1. jaanuarist igal juhul jõustuksid," kinnitas Leis.

Minister lisas, et osas koolides pole praegu võimalik jalgrattalube teha, mistõttu peaks ka haridussüsteem hakkama tegema ettevalmistusi, et võimalikult palju saaks just koolides hakata jalgrattalube muretsema.