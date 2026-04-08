Tööpuudus on noorte hulgas endiselt suur

Eesti tööhõive kahanemine eelmisel aastal pidurdus, kuid tagasihoidlikuma majanduskasvu tõttu see otsustavalt kasvule samuti ei pööranud. Samas töötlevas tööstuses ja ehituses palgasaajate arv kuude lõikes veidi suurenes. Endiselt on suur tööpuudus noorte hulgas ja eriti raske on olukord esimest töökohta otsivate koolinoorte jaoks.

Eelmise aasta majanduskasv jäi oodatust aeglasemaks. Seetõttu ka Eesti tööturul loodetud muutusi polnud, näitab Eesti Panga tööturu ülevaade.

"Nii tööjõu uuringu järgi kui ka maksu- ja tolliameti järgi aasta peale kokku hõivatute arv veidi kahanes. Kui me vaatame deklareeritud palga saajaid, siis kahanemine aasta lõpuks peatus. Kui me vaatame maksu- ja tolliameti andmeid selle kohta, et kui palju oli palka saanud inimesi, siis ehitussektorist torkas see silma, et palgasaajate arv suurenes," lausus Eesti Panga ökonomist Orsolya Soosaar.

Merko ehituskontserni betooniettevõtte juht Risto Sappinen ütles, et  eelmise aasta alguses oli tööd vähe.

"Aasta lõpus mahud tunduvalt kasvasid, hakkasid käivituma Rail Balticu suured infraobjektid, lisaks meie ettevõtet on mõjutanud Tartu maantee üks pangahoone ehitamine. 2026, ma arvan, mahud lähevad veel üles. Betoonisektoris on täna kvalifitseeritud tööjõust puudus," ütles Merko betoonitööde osakonna juht Risto Sappinen.

Pikaajaline probleem on 15- kuni 24-aastaste noorte tööpuudus,  mis on alates koroonakriisist püsinud 20 protsendi juures. Nüüd on omakorda kasvanud selle vanusegrupi esimese poole tööpuudus.

"Esiteks on pikaajaliselt Eestis noorte seas kasvamas 15- kuni 19-aastaste  ehk põhiliselt koolis käivate noorte osakaal. Nemad on tööturule esmasisenejad, nende hulgas on tööpuudus märksa kõrgem kui natuke vanemate noorte seas. Aga teisest küljest kriisid tabasid neid valdkondi, kus noored tavaliselt töökohti leiavad – hotellides, restoranides, kaubanduses möödunud aastal oli näha seda, et hõive kahanes," lausus Soosaar.

Hotellide ja restoranide liidu juht Külli Kraner ütles, et noored tahaksid tööd teha ja ettevõtjad sooviksid seda neile pakkuda, kuid paraku vähendab riigikokku jõudnud seadusmuudatus selle võimalusi.

"Meie sektori poolest kindlasti üks olulisemaid muudatusi, mis jäi välja, oli lubada 16 pluss noortel käidelda piiratud hulgas alkoholi. Kui on palju piiranguid, siis kas ettevõtjal on mõistlik värvata noor, kes väga paljusid tööülesandeid võib-olla ei saa täita, või siis ehitada meeskond üles täisealistele töötajatele," ütles hotellide ja restoranide liidu tegevjuht Külli Kraner.

Toimetaja: Marko Tooming

