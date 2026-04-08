Kärsna: kaheeurone diislihind püsib veel paar kuud

Foto: Kirke Ert
Kuigi USA ja Iraani vahel sõlmitud vaherahu on kolmapäevase seisuga toonud nafta hinnad alla, siis Alexela äriarenduse juhi Tarmo Kärsna sõnul jääb kaheeurone diislihind tanklates siiski veel mitmeks kuuks püsima.

Kas nüüd on kaheks nädalaks rahu majas? Ühest küljest on meil info, et Hormuzi väin on lahti, teisalt tuli ka äsja Iraani-poolne teade, et kõik ilma loata väina läbivad laevad lastakse põhja.

Võin öelda, et praegu on tõesti selge see, et mitte midagi pole selge. Umbes kaheksa tundi oli vaherahu kestnud, kui Saudi Araabias sai tegelikult üks naftatoru drooniga pihta ja nüüd tulevad uued tingimused peale, kus nõutakse, et ka Liibanonis tuleb teha rahu. See ei ole seotud ainult Iraaniga ja tõlgendus kümnest punktist mõlemal pool.

Minu tunne on, olles küll väga kaugel, et esimesed laevad läksid Hormuzi väinast siiski läbi. Positiivne pool on võib-olla see, et ka ümberkaudsed Araabia riigid on hakanud jõulisemalt oma rahulolematust väljendama, mis avaldas survet.

Igal juhul turud reageerisid kohe positiivselt. Nafta hind kukkus, küll mitte piisavalt, et olla samal tasemel, mis enne kriisi.

See oli puhas emotsioon. Kui eelmised Trumpi väljaütlemised on tähendanud seda, et olukord võib järgmiseks muutuda, siis nüüd oli erisus see, et kõneviis oli väga kindel – laevad saavad liikuma. Enne olid erinevad tingimused. See rõõmustas turge. Esimesed laevad läksid läbi küll rahukõnelusi vahendava Pakistani suunas, aga täna õhtuks on väin kinni jälle.

Kas emotsioon ja kergendus jõuab mingil hetkel ka meie tanklate hindadesse?

Sõltub sellest, mis homme juhtub. Kuna täna õhtul on turud kinni, siis näeme homme hommikul, mis hinnad uuesti teevad. Võib-olla on tõesti tegemist nii-öelda batuudi hüppega – korraks alla ja siis uuesti üles.

Teie kolleeg ja konkurent, Terminali tegevjuht Allan Vaht ütles, et kütuseturu seis on täbar ja kõrged hinnad alles tulevad. Kas, millal ja kui kõrged need tulevad?

Need tulevad siis, kui olukord eskaleerub. Kui hinnad jäävad sinna, kuhu nad täna kukkusid, siis need rekordihinnad, mida nägime nädala alguses, tulevad alla. Aga see sõltub tulevikust. Ma arvan, et järgmised paar kuud näeme me ikkagi kaheeurost diisli hinda.

Kui kaua peaks see vaherahu kestma ja liiklus tõrgeteta toimuma, et saaksime sõjaeelse olukorra tagasi?

Olen ka varem öelnud, et siin läheb ikkagi vähemalt pool aastat, kuni kõik varud täiendatakse ja tekib tõeline kindlustunne. Hetkel on seal kuskil kakssada laeva, mis ootavad läbipääsu, nii et see on ainult kerge leevendus. Täna on Iraan selgelt aru saanud, et Hormuzi väin on väga tugev hoob, millega oma nõudmisi läbi suruda. Ma arvan, et see kümme punkti võib ühel hetkel muutuda viieteistkümneks või enamaks. Elame-näeme.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera", intervjueeris Priit Kuusk

Kärsna: kaheeurone diislihind püsib veel paar kuud

