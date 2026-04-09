Tartu linna ja selle ümbrusesse võib tulla rangemate reeglitega õhuruum

Tartu linna ja lähiümbrusesse võib tulla rangemate reeglitega õhuruumiala, kus kõik droonid oleksid reaalajas jälgitavad. Kui transpordiameti ja Tartu linna plaan saab reaalsuseks, võivad süsteemi haldama hakata eraettevõtted ja droonide lennutamine võib muutuda tasuliseks.

Kui praegu on alla 250 grammiste droonide lennutamine üsna vaba, siis edaspidi peaksid kõik droonilennutajad hakkama taotlema lennuluba, esitama lennukava ja olema juhtimiskeskusele reaalajas jälgitavad. Pikas plaanis võib drooni lennutamine muutuda tasuliseks. Samas võivad lennuloa saada ilma juhita droonid. Sellise õhuruumi haldajateks saaksid eraettevõtted.

"See iseenesest on vaba turg ja ma võin nii palju öelda, et mida ma tean, et tegelikult on kõikide huvi, et mitte turgu ära tappa sellega, et tõsta hinnad kalliks. Aga ilmselt nendel teenuse osutajatel on kindlasti mingisugune tariif, mis nad selle lennuloateenuse eest ilmselt võtavad. Selle suurust on mul hetkel keeruline kommenteerida," lausus transpordiameti mehitamata lennunduse osakonna juhataja Priit Rifk.

Automaatne õhuruum hakkab toimima kihiliselt ning erinevaid kõrguskihte on võimalik erineva droonilennutamise otstarbel kasutada. Näiteks ühes kihis saaksid lennata juhita droonid, teises hobilennutajad. Vajadus selle järgi on osapoolte sõnul tingitud juhita droonide lennutamiseks ning lennukoridoride loomiseks.

"Kui nad lendavad ise vastavalt etteantud programmile mingitesse kohtadesse mingeid järelevalvetegevusi tegema, koguma mingit infot, siis samuti ka inimeste privaatsus ja kõik need on olulised asjad, mis vajavad reguleerimist," sõnas Tartu abilinnapea Priit Humal (Isamaa).

Tartu teaduspark on erinevaid drooniprojekte arendamas ning ka automaatse õhuruumi loomise üks algatajaid. Nende sõnul muudaks reguleeritum õhuruum arendustegevuse lihtsamaks ning see on droonide arvu suurenemise tõttu paratamatu.

"Kui me nüüd vaatame tulevikku ning mõtleme, et neid droone võiks olla rohkem ja mõtleme sellele, et need droonid võiksid pakkuda meile logistikat - on ta siis meditsiini või mille iganes jaoks - , siis kuidagi peab olema see õhuruum turvaline ja reguleeritud. Meie eesmärk ongi Tartus alustada nende tegevustega, et kahe-kolme aasta pärast selline automaatne ja reguleeritud õhuruum tekitada," ütles Tartu teaduspargi juhatuse liige Pirko Konsa.

Transpordiamet näeb taoliste piirangute kehtestamise vajadust laiemalt tiheasustusaladel.