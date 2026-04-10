Merz keeldus kiirest liitumisest Hormuzi väina turvaoperatsiooniga

Saksa kantsler Friedrich Merz j(vasakul) a USA president Donald Trump. Autor/allikas: SCANPIX / www.capitalpictures.com
Saksamaa kantsler Friedrich Merz ütles neljapäeval, et Berliin ei osale Hormuzi väina turvamises enne USA ja Iisraeli sõja lõppu Iraaniga, välistades USA presidendi Donald Trumpi administratsiooni survest hoolimata juba lähipäevil konkreetsete sammude astumise.

"Oleme valmis aitama pärast rahulepingu sõlmimist," ütles Merz. "President Trump teab, et Saksamaal on selleks kaks eeltingimust," jätkas kantsler, lisades, et Saksamaa vajaks rahvusvahelist mandaati, eelistatavalt ÜRO Julgeolekunõukogult ja Bundestagi resolutsiooni, seda vastavalt riigi välisoperatsioone puudutavatele seadustele.

"Seetõttu ei tohiks te meilt järgmise paari päeva jooksul mingeid otsuseid oodata," ütles Merz.

Euroopa juhid on korduvalt öelnud, et nad aitavad sõja tõttu laevaliiklusele suletud veeteed avada, kui võitlus lõpeb, kuid seni on ebaselge, kuidas see praktikas välja näeb. Trump on väljendanud üha suurenevat frustratsiooni oma NATO Euroopa-liitlaste abi puudumise üle, asudes avalikult rääkima USA lahkumist alliansist.

Kantsler rõhutas vajadust läituda läbimõeldult, öeldes ajakirjanikele, et ei taha NATO lõhenemist. "NATO on meie julgeoleku garant, sealhulgas ja eriti Euroopas. Me peame siin jätkama külma närvi säilitamist," ütles ta.

Merz ütles neljapäeval Berliinis ajakirjanikele, et ta oli Trumpile telefonitsi selgitanud, et Saksamaa osaleb Hormuzi väina ohutu läbipääsu tagamises ainult siis, kui sõda on lõppenud ja kui on täidetud kaks tingimust.

Trump teatas teisipäeva õhtul, et USA on saavutanud Iraaniga kahe nädala pikkuse relvarahu kokkuleppe, millest sõltub ülemaailmse energiavarustuse jaoks üliolulise Hormuzi väina avamine. Saksamaa juht nimetas relvarahu lootusekiireks, kuid hoiatas: "Ainuüksi viimased 24 tundi on näidanud, kui habras on piirkonna relvarahu, kui ebakindel on olukord Hormuzi väinas ja kui erinevad on endiselt osapoolte seisukohad. Ees seisvad läbirääkimised saavad olema väga keerulised."

Merz ütles, et räägib neljapäeva õhtul NATO peasekretäri Mark Ruttega ja rõhutas, et Saksamaa osaleb sõja lõpetamiseks diplomaatilistes vahendites.

"Me ei taha, et see sõda – millest on saanud Atlandi-ülene stressitest – pingestaks veelgi suhteid Ameerika Ühendriikide ja tema Euroopa NATO partnerite vahel," märkis Saksa valitsusjuht.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Politico

08:49

Galerii: Kumus avati 18. Tallinn Music Week

08:47

Briti merevägi on Starmeri lubadusest hoolimata hoidunud Vene varilaevastiku takistamisest

08:11

Kuusk jäi Poolas põnevusmängu järel karikafinaali ukse taha

08:00

Lavastuses "Nõusolek" mängiv Alice Siil: oluline on kasvatada teadlikkust

07:42

OTSE kell 12: ülevaade arengutest Ukraina sõja rinnetel

07:30

Merz keeldus kiirest liitumisest Hormuzi väina turvaoperatsiooniga

07:25

Eelnõu: inimkaubanduseks loetaks edaspidi ka asendusemaduse ärakasutamist

07:18

Ossinovski: ratsionaalne investor Eesti tuumajaama raha ei pane

07:10

Kadastik: tuulelobistid näevad tuumajaamas ohtu oma huvidele

07:06

USA ja Iraani vaherahu saadavad pinged Liibanoni ja Hormuzi üle

09.04

Sõja 1506. päev: Ukraina teatas viimase Vene rongipraami kõrvaldamisest Kertši väinas Uuendatud

09.04

WSJ: Trumpi tüli NATO-s võib viia USA väed lähemale idapiirile

09.04

President Karis: jõudu vaadata kaugemale välisministeeriumis ei ole Uuendatud

09.04

HS: Telia ei ole üle 20 aasta maksnud Soomes ettevõtte tulumaksu

09.04

Strateegiadokument: Eesti peab ühenduste katkemisel ise 30 päeva hakkama saama

09.04

Rail Baltic tegutseb suure raamatupidamisliku kasumiga

09.04

Autokütuse hinnad on neljapäeva hommikul veidi alla tulnud

09.04

Hamburg: Ukraina sõja lõppemine oleks põllumajandusele tõsine löök

09.04

Ungari hakkab Vance'i visiidi järel USA naftat ostma

09.04

Valitsus suunas uutele lahingumasinatele mõeldud raha õhutõrjele ja droonikaitsele Uuendatud

08:11

Kuusk jäi Poolas põnevusmängu järel karikafinaali ukse taha

09.04

Närvilise alguse ületanud Mistra võitis finaalseeria avamängu

09.04

Eesti saalijalgpallikoondis läheb püüdma kohta MM-i põhiringis

09.04

Baskimaa velotuuril sai etapivõidu kohalik mees

08:49

Galerii: Kumus avati 18. Tallinn Music Week

08:00

Lavastuses "Nõusolek" mängiv Alice Siil: oluline on kasvatada teadlikkust

09.04

Andrus Vaarik: üksindus saab minu eas eriti reljeefselt teemaks

09.04

Noorsooteatri uuslavastus "Nõusolek" räägib pikalt vaikitud teemadest

09.04

Muuseum otsib näitusele kapsaks loetud raamatut, mügrit ja vapsiku pesa

09.04

Stilist koolilõpuriietest: vältida võiks sügavat dekolteed ja mikromini

09.04

Liina Raud: olen öelnud oma eelmisele elule head ööd, mitte head aega

09.04

Saatesarja "Istmesoojendus" kuuleb aprillist Vikerraadios

09.04

Päevakaja (09.04.2026 18:00:00)

09.04

Tallinna Lennujaam kasvatas äritulusid ja kasumit

09.04

Tartu tahab droonide jaoks kontrollitud õhuruumi

09.04

WSJ: Trumpi tüli NATO-s võib viia USA väed lähemale idapiirile

09.04

Valitsus suunas uutele lahingumasinatele mõeldud raha õhutõrjele ja droonikaitsele

09.04

Raadiouudised (09.04.2026 15:00:00)

09.04

Sotsiaaldemokraadid: tuumajaama rajamine ei ole mõistlik

09.04

Tartu pärmivabriku kvartal saab uue ilme

09.04

Ilm püsib ka reedel sajuta

09.04

Laevandusettevõtted valmistuvad liikluse taastumiseks Hormuzi väinas

