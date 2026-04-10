Merz keeldus kiirest liitumisest Hormuzi väina turvaoperatsiooniga

Saksamaa kantsler Friedrich Merz ütles neljapäeval, et Berliin ei osale Hormuzi väina turvamises enne USA ja Iisraeli sõja lõppu Iraaniga, välistades USA presidendi Donald Trumpi administratsiooni survest hoolimata juba lähipäevil konkreetsete sammude astumise.

"Oleme valmis aitama pärast rahulepingu sõlmimist," ütles Merz. "President Trump teab, et Saksamaal on selleks kaks eeltingimust," jätkas kantsler, lisades, et Saksamaa vajaks rahvusvahelist mandaati, eelistatavalt ÜRO Julgeolekunõukogult ja Bundestagi resolutsiooni, seda vastavalt riigi välisoperatsioone puudutavatele seadustele.

"Seetõttu ei tohiks te meilt järgmise paari päeva jooksul mingeid otsuseid oodata," ütles Merz.

Euroopa juhid on korduvalt öelnud, et nad aitavad sõja tõttu laevaliiklusele suletud veeteed avada, kui võitlus lõpeb, kuid seni on ebaselge, kuidas see praktikas välja näeb. Trump on väljendanud üha suurenevat frustratsiooni oma NATO Euroopa-liitlaste abi puudumise üle, asudes avalikult rääkima USA lahkumist alliansist.

Kantsler rõhutas vajadust läituda läbimõeldult, öeldes ajakirjanikele, et ei taha NATO lõhenemist. "NATO on meie julgeoleku garant, sealhulgas ja eriti Euroopas. Me peame siin jätkama külma närvi säilitamist," ütles ta.

Merz ütles neljapäeval Berliinis ajakirjanikele, et ta oli Trumpile telefonitsi selgitanud, et Saksamaa osaleb Hormuzi väina ohutu läbipääsu tagamises ainult siis, kui sõda on lõppenud ja kui on täidetud kaks tingimust.

Trump teatas teisipäeva õhtul, et USA on saavutanud Iraaniga kahe nädala pikkuse relvarahu kokkuleppe, millest sõltub ülemaailmse energiavarustuse jaoks üliolulise Hormuzi väina avamine. Saksamaa juht nimetas relvarahu lootusekiireks, kuid hoiatas: "Ainuüksi viimased 24 tundi on näidanud, kui habras on piirkonna relvarahu, kui ebakindel on olukord Hormuzi väinas ja kui erinevad on endiselt osapoolte seisukohad. Ees seisvad läbirääkimised saavad olema väga keerulised."

Merz ütles, et räägib neljapäeva õhtul NATO peasekretäri Mark Ruttega ja rõhutas, et Saksamaa osaleb sõja lõpetamiseks diplomaatilistes vahendites.

"Me ei taha, et see sõda – millest on saanud Atlandi-ülene stressitest – pingestaks veelgi suhteid Ameerika Ühendriikide ja tema Euroopa NATO partnerite vahel," märkis Saksa valitsusjuht.