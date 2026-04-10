Läti aastainflatsioon ulatus märtsis 3,4 protsendini

Võrreldes 2026. aasta veebruariga mõjutasid hinnataset märtsis kõige rohkem transpordi (1,1 protsendipunkti), rõivaste ja jalatsite (0,3 protsendipunkti), vaba aja ja kultuuri (0,3 protsendipunkti) ning alkohoolsete jookide ja tubakatoodete (0,2 protsendipunkti) hinnatõus, samuti eluaseme, vee, elektri, gaasi ja muude kütuste hinnalangus (0,2 protsendipunkti).

Võrreldes 2025. aasta märtsiga tõusis tarbijahindade keskmine tase 2026. aasta märtsis 3,4 protsenti.

Tarbijahindade keskmist taset mõjutasid enim transpordikütuste ning eluaseme, vee, elektri, gaasi ja muude kütuste hinnatõus.

Samuti aitasid hinnatõusule oluliselt kaasa vaba aja ja kultuuri, toidu ja alkoholivabade jookide ning tervishoiu hinnatõus.