Powell ja Bessent kohtusid USA pangajuhtidega seoses Anthropicu AI-ga

USA suurimate pankade juhid kohtusid sel nädalal föderaalreservi esimehe Jerome Powelli ja rahandusminister Scott Bessentiga, et arutada Anthropici arendatud uue tehisarusüsteemi julgeolekumõjusid, teatasid reedel meediaväljaanded.

Bloomberg ja Financial Times teatasid, et kohtumine kutsuti kokku Washingtonis toimunud ürituse kõrvalt ning ametnikud pidasid täiendava istungi, et arutada Anthropici äsja avalikustatud Claude Mythos mudelit.

USA rahandusministeerium ei vastanud kommentaaripalvele kohe. Föderaalreserv keeldus kommentaaridest.

Mythos käivitati teisipäeval rangelt piiratud eelvaatena ligikaudu 40 partnerorganisatsioonile algatuse Project Glasswing raames.

Anthropici partnerite hulka kuuluvad Amazon, Apple, Microsoft, Google, Cisco, CrowdStrike ja JPMorgan Chase.

Ettevõtte ja selle partnerite sõnul suudab Mythos iseseisvalt skannida tohutul hulgal koodi, et leida ja omavahel siduda varem tundmatuid turvaauke kriitilistes süsteemides – alates operatsioonisüsteemidest kuni veebibrauseriteni.

Eriti oluline on hoiatus, et seda saab teha kiiruse ja mastaabiga, millega ükski inimhäkker ei suuda võistelda, mis tähendab, et süsteemi saab kasutada pankade, haiglate või riikliku taristu halvamiseks vaid mõne tunniga.

Anthropic teatas, et Mythos on tuvastanud tuhandeid nullpäeva turvaauke – arendajatele varem tundmatuid vigu – igas suuremas operatsioonisüsteemis ja veebibrauseris ning paljudes muudes kriitilise tähtsusega tarkvarades.

"See töö on liiga oluline ja liiga kiireloomuline, et seda üksi teha," ütles Cisco turva- ja usaldusjuht Anthony Grieco Glasswingi ühisavalduses.

Anthropici sõnul jagavad projekti partnerid oma Mythosest saadud tulemusi ning ettevõte panustab missiooni ligikaudu 100 miljoni dollari väärtuses arvutusressurssidega.

Varasem töö tehisintellekti mudelitega on näidanud, et need aitavad leida ja parandada tark- ja riistvara turvaauke tempos ja mastaabis, mis varem polnud võimalik, lisas Grieco.

"Ajaaken turvaaugu avastamise ja selle vaenlase poolt ärakasutamise vahel on kokku varisenud – see, mis varem võttis kuid, toimub nüüd tehisaru abil minutitega," ütles CrowdStrike'i tehnoloogiajuht Elia Zaitsev.

Anthropic teatas, et on pidanud USA valitsusega Mythose teemal arutelusid, vaatamata Valge Maja veebruarikuisele otsusele lõpetada kõik lepingud idufirmaga.

Anthropici asutasid endised OpenAI teadlased, kes lahkusid ChatGPT looja juurest mure tõttu, et tehisaru arendamisel ei pöörata ohutusele piisavalt tähelepanu.