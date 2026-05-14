Kevin Warsh asub USA keskpanka juhtima

Senise USA keskpanga juhi Jerome Powelli ametiaeg lõpeb reedel.

Warsh ütleb, et plaanib Föderaalreservis režiimimuutust, sealhulgas tihedamat koostööd rahandusministeeriumi ja Trumpi administratsiooniga.

President Trump on öelnud, et ta pole saanud Warshilt lubadust intressimäärasid langetada, kuid eeldab, et too seda teeb.

"Ta tahab kindlasti intressimäärasid langetada — olen teda pikka aega jälginud," ütles Trump.

Senist keskpanga juhti Powelli survestas Trump agressiivselt Föderaalreservi intressimäärasid langetama, ent Powell seisis sellele pikka aega vastu.

Ka Warshil võib olla keeruline antud ülesannet kiiresti ellu viia, arvestades Iraani sõjast tingitud energia-, toidu- ja hulgihindade hüppelist kasvu, hindab Politico.

Warsh töötas Föderaalreservi juhatuses aastatel 2006–2011. Ta on öelnud, et soovib reformida mõningaid keskpanga aastakümneid vanu tööriistu, sealhulgas seda, kuidas Fed jälgib majanduses toimuvat ning suhtleb avalikkuse ja finantsturgudega.

Tema hinnangul räägivad ametnikud liiga sageli sellest, millist majandusarengut nad ootavad, ning sellised arutelud on pigem segava loomuga ega paku kuigi kasulikku teavet.

"Fed'i juhtidel oleks parem jätta kasutamata võimalused oma mõtisklusi jagada," ütles ta eelmisel aastal Rahvusvahelise Valuutafondi üritusel.

Warsh on samuti öelnud, et Fed'i praktika osta triljonite dollarite väärtuses USA riigivõlga ja pakendatud hüpoteeklaene, mida on kasutatud majanduse turgutamiseks pärast ülemaailmseid kriise, moonutab aktsiate ja võlakirjade hindu. Ta on väljendanud soovi selliseid varasid vähendada.

Viimastel aastatel on Warsh tegutsenud Stanfordi ülikooli Hooveri instituudi külalisteadlasena ning partnerina legendaarse investori Stanley Druckenmilleri erafirmas.

Enne keskpanka töötas ta Morgan Stanleys ning seejärel president George W. Bushi administratsioonis Valges Majas. Tema vara väärtus on finantsandmete kohaselt vähemalt 131 miljonit dollarit.