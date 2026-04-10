X!

Karulaugu hooaeg on alanud

Selle kevade karulaugu hooaeg on ka kätte jõudnud. Kes virk, korjab ise, kes mitte, saab värske vitamiinipommi kätte turuletilt.

Esimestel päikeseküllasematel nõlvadel on lõhnav karulauk juba kasvuhoos ja kohalikele pole see märkamata jäänud.

"Seda on juba õhust tunda, kui terve see mägi lõhnab. Kui ma siin all jalutan, siis ma juba tunnen küüslaugulõhna. Ma käin igal aastal, sest ma elan siin ligidal ja kui nad on veel suuremad, siis ma käin ka jälle korjamas. Mingil ajal ma töötasin siinsamas lasteaias, lastega käisime ka ja nuusutasime ja võrdlesime pikkust ja laiust, tegime matemaatikat, liitsime ja lahutasime – õppimine looduses," rääkis kohalik elanik Ülle.

Karulauku leidub eriti Põhja-Eestis ja saartel, kuid ka mõnel pool mujal Eestis.

"Karulauk armastab viljakaid muldi. Ta kasvab tavaliselt näiteks salumetsades või ka pangaalustes metsades. Kus on viljakas muld, paras niiske ja salumets ongi hästi liigirikas lehtmets, kus on hästi rikkalikult põõsaid alusmetsas. Nii et, et tasub sellistest kohtadest karulauku otsida," ütles Loodusmuuseumi botaanik-kuraator Jana-Maria Habicht.

Eestlaste seas küüslaugu, murulaugu ja sibula kõrval ausa koha leidnud karulauk on kevadine esimene vitamiinipomm.

"Sisaldab vitamiine, mineraalaineid, aga kasutatakse teda mitmesuguste erinevate kõhuhädade korral. Teada on temal ka verd puhastav toime. Näiteks küüslaugule sarnaselt ka antibakteriaalne toime. Tal on väga palju erinevaid kasulikke omadusi," lausus Habicht.

Karulauk on kaitsealune liik, seetõttu ei tohi seda metsast välja kaevata, et aeda ümber istutada. Muuseas, see ei pruugi ka igas aias sugugi nii lopsakalt kasvadagi. Samuti soovitab botaanik jälgida, et noppides ei tasuks ühelt taimelt võtta mitte rohkem kui pooled lehed, et see saaks taastuda. Karulaugu korjamisel tuleb aga tähelepanelik olla, sest see on ohtlikult sarnane mõne mürgise taimeliigi, näiteks piibelehe ehk maikellukesega.

"Kõige lihtsam on mudida karulaugulehte ja siis te tunnete seda küüslaugu või sibulalõhna. Piibelehel ei ole seda. Sellist tarkust tasub endal kuklas hoida, kui lähed karulaugu jahile," rääkis Habicht.

Kes aga ise korjama ei jaksa minna, saab värske karulaugu ka turult kätte. Tallinna keskturule on need äsja müüki jõudnud, kuid esialgu on valikus vaid Lätist ja Leedust toodud kimbukesi.

"Karulauku on juba peaaegu nädal ja veidi kauem. Kimp maksab kolm eurot," ütles turumüüja Adelina.

See on siis nii, et nopid kevadel endale värsket karulauku, teed endale sellest ühe mõnusa pesto ja kui hommikul võileiva peale paned ja seda sööd, siis tööle sõites pole bussis mingit probleemi – ruumi on sinu jaoks piisavalt.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

