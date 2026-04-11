Kuu orbiidil käinud Artemis II missioon naasis Maale

Lennu neljaliikmelisse meeskonda kuulusid NASA astronaudid Reid Wiseman, Victor Glover ja Christina Koch ning Kanada kosmoseagentuuri astronaut Jeremy Hansen.

"Vinge reis," kuulutas missiooni juhtinud Wiseman Houstoni lennujuhtimiskeskusele vahetult pärast maandumist.

Pärast lühikest, kuid närvesöövat sidekatkestust kriitilise tähtsusega atmosfääri sisenemise ajal tõi Wisemani hääl kergendustunde, et astronaudid on turvaliselt koduteel.

Komandör kinnitas, et meeskonna olukord on stabiilne.

"Nad on suurepärases seisukorras, just seda see tähendabki," selgitas USA kosmoseagentuuri NASA avalike suhete ametnik Rob Navias, kes kommenteeris naasmist agentuuri otseülekandes.

Eelmisel nädalal startinud Artemis II oli esimene mehitatud Kuu-lend üle 50 aasta.

Orioni neljaliikmeline meeskond tegi ajalugu, jõudes Maast kaugemale kui ükski inimene varem. Missiooni kaugeim punkt oli ligikaudu 407 000 kilomeetri kaugusel Maast.

Artemis II oli esimene NASA mehitatud lend missioonide sarjas, mis peaks 2028. aastaks kulmineeruma astronautide naasmisega Kuu pinnale. Samaaegselt on eesmärk teha eeltööd tulevasteks mehitatud lendudeks Marsile.

Ligikaudu 10-päevane missioon algas dramaatilise stardiga Floridast 1. aprillil.

Orioni kapsel läbis olulise testi: Maa atmosfääri sisenemine tekitas erilist ärevust seoses Artemis I missioonil tekkinud muredega. Tookord, 2022. aastal toimunud mehitamata katselennul Kuuni ja tagasi, kulus ülioluline kuumakilp ootamatul viisil.

Riskide minimeerimiseks muutis NASA seekord atmosfääri sisenemise trajektoori, mida oli kasutatud katselennul, olles tuvastanud, et see mängis komplikatsioonide tekkes oma osa.

Astronaudid naasid järsema ja seega lühema trajektooriga, mis NASA ametnike ja astronautide ühisel hinnangul vähendas riski vastuvõetava määrani.

Lähedased jälgisid koduteekonda missioonijuhtimiskeskusest Houstonis, kus astronaudid peaksid oma peredega taasühinema tõenäoliselt sel nädalavahetusel.