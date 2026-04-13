Keskerakond sai märtsis miljonitrahvi makstud

Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni 2026. aasta esimese kvartali aruandest selgus, et Keskerakond sai taaskord 219 999 eurot laenu LHV pangalt.

Keskerakonna peasekretäri Anneli Oti sõnul on tegemist sama laenuga, mida erakond sai 2025. aasta teisest kvartalist ning selle otstarbeks oli erakonnale Porto Franco kohtuasjas määratud miljonitrahvi tagasimaksmine.

Laenu kogusumma oli 879 996 eurot ning seda käendasid 12 Keskerakonna liiget. Laen tuleb tagasi maksta 2027. aastaks.

Oti sõnul oli märtsis erakonnale laekunud 73 333 eurot laenu viimane osa ning sellega sai Keskerakond ka neile määratud trahvi makstud.

Riigikohus jättis eelmise aasta veebruaris tehtud otsusega jõusse Tallinna ringkonnakohtu otsuse, mille kohaselt mõisteti Keskerakond, selle endine peasekretär Mihhail Korb ja ärimees Hillar Teder süüdi mõjuvõimuga kauplemises.

Keskerakonda karistati 750 000 eurose rahalise karistusega, mida suurendati varasema otsusega mõistetud karistuse kandmata osa võrra ja liitkaristuseks mõisteti erakonnale rahaline karistus miljon eurot.

Keskerakonna tulu oli selle aasta esimeses kvartalis erakondadest napilt suurim, kui koos laenuga teeniti kokku 508 624 eurot.

Riigieelarvelist toetust sai erakond 186 725, annetustega teeniti 84 672 ning liikmemaksuga 16 651 eurot.