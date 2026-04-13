Pruunsild ja Linnamäe tegid Isamaale suurannetused

Eesti
Parvel Pruunsild
Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Eesti

Erakondadest kogus esimeses kvartalis enim, üle 200 000 euro rahalisi annetusi Isamaa, millest omakorda suure enamuse annetasid ettevõtjad Parvel Pruunsild ja Margus Linnamäe. ERJK aruannetest selgub ka, et Keskerakond võttis 220 000 eurot pangalaenu.

Erakondade rahastamise järelevalvekomisjoni (ERJK) andmetel annetati erakonnale Isamaa esimeses kvartalis 200 834 eurot.

Sellest 100 000 eurot annetas ettevõtja Parvel Pruunsild ja 60 000 eurot ettevõtja Margus Linnamäe. Mõlemad on ka Isamaa liikmed. Suuruselt kolmanda annetuse, 20 000 eurot tegi Isamaale turbatööstur Jüri Tiidermann. Erakonna esimees Urmas Reinsalu annetust ei teinud ja liikmemaksu ei maksnud.

Erakondadest said paremuselt teise annetuste summa kokku parlamendivälised Parempoolsed, kellele annetati esimeses kvartalis kokku 103 770 eurot.

Parempoolsetele tegid suurimad, võrdselt 30 000-eurosed annetused pankur Rain Lõhmus ja metsatööstur Raul Kirjanen. 12 000 eurot annetas IT-ettevõtja Jaan Pillesaar. Erakonna esimees Lavly Perling annetas 90 eurot.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond sai rahalisi annetusi 87 932 eurot ja Keskerakond 84 671 eurot. Mõlemad erakonnad toetusid peamiselt oma enda liikmete annetustele.

SDE-le annetas Lauri Paeveer 10 150 eurot, Kaarel Oja 6145 eurot, Jevgeni Ossinovski 5165, Pille-Riin Raudsepp 5100 eurot, Madle Lippus 5000 eurot ja Magnus Ahuna samuti 5000 eurot. Erakonna esimees Lauri Läänemets annetas 2100 eurot.

Keskerakonnale tegi suurima, 10 000-eurose annetuse Mihkel Undrest. Janek Mäggi annetas 9650 eurot ja Viktor Vassiljev 5000 eurot. Erakonna esimees Mihhail Kõlvart annetas 1400 eurot.

Reformierakonnale annetati esimeses kvartalis 63 718 eurot. Sellest 15 000 eurot annetas Marek Mägi, 12 600 eurot Anders Tsahkna, võrdselt 5000 eurot Märt Vooglaid, Taavi Kotka ja Alar Mik. Erakonna esimees Kristen Michal annetas 300 eurot.

Teistest parlamendiparteidest kogus EKRE kogus esimeses kvartalis 8377 eurot ja Eesti 200 vaid 2816 eurot annetusi.

Enim liikmemaksu kogus EKRE, Keskerakond võttis laenu

EKRE kogus erakondadest enim liikmemaksu, kokku 21 837 eurot. Keskerakond sai liikmemaksu 16 649 eurot ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond 13 974 eurot. Ülejäänud erakonnad suutsid oma liikmetelt koguda selgelt alla 10 000 euro.

ERJK aruandest selgub ka, et Keskerakond võttis esimeses kvartalis 220 000 eurot pangalaenu. Riigieelarvelist toetust said nad 186 725 eurot. Koos pangalaenuga olid Keskerakonna tulud napilt suurimad, kokku 508 624 eurot.

Riigitoetust sai enim Reformierakond, kokku 431 801 eurot. See moodustas nende kogutuludest (502 094 eurot) ka märkimisväärse osa.

Kogutuludelt oli kolmandal kohal esimeses kvartalis Isamaa 301 570 euroga, millest suurima osa moodustasid rahalised annetused (200 835 eurot), riigitoetust sai Isamaa 93 362 eurot.

Kui vaadata koondpilti, olid Eesti erakondade tulud esimeses kvartalis kokku 2 033 155 eurot. Sellest riigitoetus oli 1 186 200 eurot, rahalised annetused 552 929 eurot, pangalaen (Keskerakond) 220 000 eurot, liikmemaksud 70 860 eurot ja tulu erakonna varalt 3166 eurot. Ehk riigitoetus moodustas 58 protsenti erakondade kogutuludest.

Sparta Team viigistas Eesti saalihoki meistrivõistluste finaali

Keelesäuts. Joobes sõnad

Peter Magyar võitis Ungari parlamendivalimised Uuendatud

Riigieksamite perioodi avab abiturientide eesti keele eksam

Aktas EM-i eel: ainult füüsiliselt üleolekust ei piisa

Kapo tabas rekordarvu Vene eriteenistustega koostöö tegijaid

Nafta hind tõusis taas üle 100 dollari

Pruunsild ja Linnamäe tegid Isamaale suurannetused

Kõlvart süüdistab valitsust riigi põlevkivivaru loovutamises erafirmale

Ungari valimiste võitjad ja kaotajad

Peter Magyar võitis Ungari parlamendivalimised Uuendatud

Vance lahkus Pakistanist Iraaniga kokkuleppele jõudmata Uuendatud

Trump: USA blokeerib Hormuzi väina pärast läbirääkimiste ebaõnnestumist Uuendatud

Sõja 1509. päev: Ukraina teatas ligi 2300 lihavõttevaherahu rikkumisest Uuendatud

Uus parvlaev saab sõitma hakata vaid Virtsu-Kuivastu liinil

ERR Ungaris: parlamendivalimistel on kõik tulemused võimalikud

Suurbritannia loobub Chagose saarte tagastamisest

Iraan loodab suurema osa rafineerimisvõimekusest kahe kuuga taastada

Meri uhtus Lääne-Virumaal randa drooni tiivatüki

Teadlane: Ungari ei saa lääne ja ida vahel laveerides majandust üles ehitada

Sparta Team viigistas Eesti saalihoki meistrivõistluste finaali

Aktas EM-i eel: ainult füüsiliselt üleolekust ei piisa

Bigbanki kolmes geimis alistanud Perillus: koduseinad toetasid

Vaaks jätkab karjääri Märtsihulluse poolfinaali jõudnud ülikoolis

Keelesäuts. Joobes sõnad

Arvustus. Ühe oru organismid

Estonia publikupreemia pälvisid Juuli Lill ja Raiko Raalik

Jaan Rekkor: teatris on tore, sest seal aetakse varjamatult ja mõnuga lihtsalt möla ja plära

Heaolukoolitaja Silja Siller: peame ise võtma vastutuse, et endal oleks hea

Aastaid müügimehena töötanud Birger Aavik: inimestel on õigus kaubanduskeskuses sinust mööda vaadata

Priit Pihlap: kui Silvi Vrait laulis šansooni, oli ta nagu Edith Piaf

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Rita Raavele

Päevakaja (12.04.2026 18:00:00)

Raadioteatri näitlejapreemia pälvis Ugala teatri näitleja Aarne Soro

Ungari homsetel valimistel võib saada Orbanile saatuslikuks korrptsioon riigis

Põllumajandus- ja toiduamet soovitab köögiviljade kasvatamisel kasutada EL-i sertifikaadiga seemneid

Päevakaja (11.04.2026 18:00:00)

Päevakaja (10.04.2026 18:00:00)

Kohus peatas kavandatud Siuru asukohas raie ja arheoloogilised uuringud

Ungari parteid teevad veel viimaseid kampaaniapingutusi

Elering nihutab kavandatava Estlink 3 trassi

Raadiouudised (10.04.2026 15:00:00)

