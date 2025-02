Porto Franco kohtuasi: milli supsutamine ja teised kahtlased kalambuurid

Eestis on olnud poliitilisi skandaale ja poliitikutega seotud kriminaalasju, aga Porto Franco kaasus oli ligi 30 aasta järel esimene kriminaalasi, mis kukutas valitsuse.

Hiljuti mõisteti mõjuvõimuga kauplemises süüdi suurettevõtja Hillar Teder, Keskerakonna endine peasekretär Mihhail Korb ja Keskerakond juriidilise isikuna. Kohtutoimikud on nüüd avalikud.

Telefonikõne; Mihhail Korb - Hillar Teder, 6. veebruar 2020: Teder: Tervitus! Korb: Tere-tere lugupeetud! Teder: No sa oled veel selline hommikune? (Naerab). Korb: Kuule, jaa. Ma selle ... siin Itaalias. Ee ... Alpides suusatan ... Teder: Ooo! Korb: ... see nädal. Teder: Oo, mis me räägime. Korb: Vot-vot. Teder: Senaatorid elavad meil hästi. (Kursiivis lõigud on kopeeritud kohtutoimikust ja muutmata kujul - toim.)

Selle muheda vestlusega 6. veebruaril 2020 algavad kaitsepolitsei pealt kuulatud kõned viimaste aastate suurima poliitilise maavärina põhjustanud kriminaalasjas. Ühel pool on toonane riigikogu liige ja Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb, teisel suurettevõtja Hillar Teder. Ei Eesti üks rikkam inimene ega peaministripartei peasekretär aima tol hetkel, et selle suhtluse tõttu kukub aastapäevad hiljem valitsus.

Sama telefonikõne jätk: Teder: Aga on sul pühapäeval ka mingi hetk aega vä? Korb: Jaa. Kindlasti, kindlasti. Ei, ma olen laupäeva õhtul tagasi.

"Tegemist on ju poliitilise trilleriga. Ja selle trilleri nimi on kuidas, kuidas tappa Keskerakond. Ehk esimeses selles osas kuskil aastal 2015 oli mul episood, aga nüüd nagu teise ossa otsustati mulle anda üks peaosadest," ütles Teder.

"Tema ütleb, et prokuratuuril on tegelikult juba sellest vanast Edgar Savisaare korruptsiooniasjast mingisugune vimm Keskerakonna vastu ja tema on selle mängu keskele sattunud lihtsalt. Selline väide on täiesti arusaamatu ja minu jaoks ka naeruväärne," sõnas riigiprokurör Taavi Pern.

Et trillerisse sisse elada, tuleb esmalt kirjeldada kulisse ja peategelasi. Täna 62-aastane Hillar Teder sai Eesti üheks jõukamaks inimeseks, kui müüs Peterburi rajatud mahlatehase nullindate alguses Coca-Cola kompaniile. Sest saati keskendus ta eeskätt kaubakeskuste rajamisele Venemaal ja Ukrainas, kus eestlase haare on tõeliselt muljetavaldav. Kümme aastat tagasi hakkas Tederiga seotud seltskond rajama Tallinna Linnahalli ja Admiraliteedi basseini vahele üliambitsioonikat äri- ja elukompleksi.

150 000-ruutmeetrise Porto Franco üks põhiaktsionär ja esindaja oli Hillari poeg Rauno Teder. Laenuraha tuli peamiselt EBRD-st ehk Euroopa rekonstruktsiooni- ja arengupangast.

"Porto Franco puhul on tegelikult tegemist siis Eesti kinnisvarasektori kõige suurema välisinvesteeringuga ja üldse kõige kallima ehitusega, mis kunagi on tehtud. Koos kõikide finantseerimiskuludega maksab ta 250 miljonit eurot," sõnas Teder.

Loo teine peategelane on Keskerakond, kes on selleks hetkeks Tallinnas võimul olnud paar aastakümmet ja olnud korduvalt korruptsiooni tõttu kapo huviorbiidis.

Teder sai hästi läbi Edgar Savisaarega ja spondeeris tema erakonda avalikult, aga väidetavasti ka varjatult. 2015 esitatigi teiste hulgas Tederile kahtlustus Savisaarele altkäemaksu andmises. Afääri keskmes olid Keskerakonda teenindanud reklaamifirma Midfield ja selle juht Paavo Pettai, kes aitas varjatult mitme suurärimehe raha erakonna kasuks pöörata.

Mammut-protsessi lõpuks pääses Savisaar kehva tervise tõttu ja Teder oportuniteediga, mille raames ta tasus 200 000 eurot sunniraha.

Oluline on siit meelde jätta, et Keskerakonnale jäi afäärist umbes miljoni ulatuses võlgu Pettai firma ees, mis koosmõjus teiste jamadega tähendas, et partei on 2020. aastaks rahaliselt täbaras seisus.

Samal ajal on Porto Franco projektil tekkinud probleem. On omaette pikem teema, miks see nii täpselt läks, aga Porto Franco maa-alusesse parklasse viiv kaldtee on kavandatud linna maa peale. Kuid linn küsib servituudi eest 800 000 eurot! Üks on kõrge hind, aga asjaajamise venimine ähvardab tuua arendajale ka teisi probleeme.

"Kõigepealt linnavalitsus n.ö jõupositsioonilt sundis, sisuliselt käskis selle juurdepääsu korraldada maa alt ja hiljem ütles, et nüüd makske selle eest veel 800 000 eurot peale ka. Ühest küljest oli see sulaselge diskrimineerimine - võrreldes teiste arendajatega Porto Franco käest küsiti suurt raha selle eest, mida teised olid saanud tasuta. Veel enam, kui vaadata õigusakte, siis see nõue oli ka ebaseaduslik, sest linna enda kord ütleb, et servituuditasu tuleb arvutada välja selle põhjal, millist tasu on küsitud sarnaste servituutide eest mujal," ütles Hillar Tederi esindaja Margus Kurm.

Kui vahepealset oli raske jälgida, siis nüüd teritage kõrva, sest jõuame tagasi mahlakate kõnedeni, millest lugu alustasime. Korb on suusatamast tagasi ja pakub kohtumiseks pühapäeva, 9. veebruari õhtut. Kohaks valitakse T1 keskus, sest poliitikul on enda sõnul samas majas peresündmus ning ärimees on teel lennujaama. Jälitajate kaamera leiab nad Fibo restoranis ja mikrofon püüab hoolimata tugevast taustamürast kinni, kuidas 12 minutit pärast algust viib Teder jutu sinna, et tema poeg Rauno ei pääse kuidagi linnapea jutule.

Mihhail Korb Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

T1 kohvik; 9.02.2020, Mihhail Korb – Hillar Teder. Teder: Okei. Kuidas see Kõlvart ennast tunneb? Jõuliselt? Korb: Mulle tundub jaa, et ... lammutab. Kas on võtnud ühendust? Mis ütles? Teder: Ma just tahtsingi öelda, et ... me peaksime kuidagi töötama niimoodi, et meie räägime omi asju, nii-öelda partei asju on ju ... ja nüüd keegi peaks töötama nagu linnavalitsuses Raunoga. Korb: Jah. Teder: Aga täna nad blokivad.

"Selleks hetkeks, kui siis Hillar Teder ja Mihhail Korb 2020. aasta veebruaris kohtusid, selleks hetkeks oli see protsess kestnud juba üle kahe ja poole aasta. Kaks ja pool aastat oli linnavalitsus ebaseaduslikult sisuliselt pressinud ettevõtjalt raha välja. Kusjuures seda tehti ka viisil, et ei olnud võimalik linnavalitsuse vastu kohtusse minna. Ehk senikaua, kui ei ole linnavalitsuse otsust, ei saa seda ka nii-öelda seda otsust kohtus vaidlustada. See on selline nii-öelda kaval väljapressimise taktika, et ühest küljest nõutakse absurdset hinda, aga teisest küljest ei viida ka materjale linnavalitsusse otsustamisse, pärast mida saaks siis nii-öelda seda otsust kohtus vaidlustada," kommenteeris Kurm.

"Ma ei teinudki mitte midagi muud, kui ma rääkisin Korbile, et linnavalitsuses midagi ei liigu, et investoreid ei võeta vastu, kes on saatnud kirja," selgitas Teder.

Korb: Ma rääkisin Kõlvartiga sellest. Teder: Jah, ... kuulaks ta ära. Korb: Jaa. Aa Kõlvart ... Kõlvart ei ole mitte midagi teinud teile? Teder: Ei ole. Korb: Ma räägin siis temaga. Teder: Jah. Äkki saaks selle ära teha, sest meil hakkab nagu minema kiireks. Vaata, me peame saama lahti selle EBRD laenu.

Mitte ainult oleks Porto Franco sissesõidutunnelita nagu lennujaam maandumisrajata, aga sel hetkel on servituudi puudumine hakanud silma ka pankuritele, kes pidid andma arendusele suure krediidi. Varjatult salvestatud vestluses Korb vähemasti jätab mulje, et on linnapeaga sellest rääkinud ja lubab seda veel teha. 15 minutit lobisetakse muust ja siis järgneb selline dialoog.

Teder: Mina võin ikkagi mingi, mingi milli ma venitan välja, ütleme kuni valimisteni. Selles suhtes tasapisi, aga ... Korb: Kõlab nagu ... kõlab liiga hästi. Teder: No, aga eks meil on suured asjad ka, ütleme, et ... kui me nagu seal Ukrainas ikkagi nagu liigume, siis ... siis see ei ole nagu midagi hullu. Vot! Korb: No vaata, kuidas sul võimalused on. Ma arvan, et ma teen niimoodi, et hakkan nagu igakuiselt nagu supsutama, onju. Noh, siis ei ole, ... siis see lihtsalt niimoodi läheb ja ... ja ma ei tea, kas me peame seda kellelegi seletama.

"Kõik, kes kuulavad seda vestlust rahulikult otsast-otsani, saavad aru, et see ei ole see koht, kus mingisugust miljonit kokku lepitakse. Miljonit niimoodi kokku ei lepita," ütles Teder.

"Minu meelest ei ole võimalik sellest vestlusest lugeda välja mingisugust nii-öelda ebaõiguskokkulepet, mingisugust kokkulepet selle osas, et Hillar Tederi annetused on tingimuslikud," lausus Kurm.

Taavi Pern Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

Teder ja tema kaitsja väidavad, et jutt käis hoopis Keskerakonna ajaloolisest miljonivõlast reklaamifirma Midfield ees, aga prokurör Taavi Perni sõnul pole sisulist vahet. Supsutamise lõigust saab süüdistaja tõendite kroonijuveel.

"Meie töös peab olema ka õnne ja mina arvan, et selles menetluses meil oli õnne tõesti kuhjaga. Et me mõne päevaga peale oma aktiivsete toimingute alustamist jõuame tabamuseni, et seda tihti ei juhtu. Mina pigem ka selle menetluse alustamisel olin arvestanud sellega, et tõenäoliselt tuleb meil teha kuid tööd, otsida mingeid väga väikeseid killukesi kuskilt heinakuhjast, üritada neid killukesi kokku panna, et kindlasti minu jaokski oli ootamatu see, et meil see, nii-öelda nii hästi läheb," rääkis Pern.

Kapo nägi killukeste kokkupanekul vaeva tuvastamaks, kas linnapea on asja segatud. Näiteks fikseeritakse 17. veebruari hilisõhtul, kuidas Korb ja Kõlvart kohtuvad viimase kodu ette pargitud autos. Vestlevad paar minutit ja väljuvad suitsule.

Mihhail Kõlvart Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

"Sellele küsimusele ma juba vastasin ka kohtus, kui lugupeetud prokurör minult küsis, kas mina suitsetan. Ei suitseta, ei kavatse ka. Aga on selline väljend vene keeles, mis ei tähenda, et inimesed lähevad suitsetama, vaid see tähendab, et inimesed lähevad jalutama või rääkima," ütles Kõlvart.

Salakõrvad registreerivad, kuidas linnapea ja parteisekretär peavad mitu krüptilist telefonikõnet ja lepivad kokku neljasilma kohtumisi, näiteks broneerib Korb neile restoranis omaette ruume.

"Kui inimesed kohtuvad restoranis, ei ole see mingi salapärane kohtumine. Kohtusime me kindlasti nii linnavalitsuses kui ka siin büroos ja korduvalt ja korduvalt. No alustame sellest, et - kogu minu lugupidamisega - Mihhail Korb mõjutab mind, no ei ole eriti adekvaatne mõte pehmelt öeldes. Seda esiteks. Ja teiseks, kui see mõjutamine tähendas seda, et ta ütles mulle, et Teder soovib minuga kohtuda ja ma ütlesin, et selleks on protseduur ja selle protseduuri kaudu see kohtumine toimus. No ma ei tea, et kui see on mõjutamine, siis jah, tõepoolest mõjutas. Aga kui see mõjutamine peaks tähendama, et tuli mingi konkreetne palve või siis konkreetne suund tema puhul, siis seda ei olnud. Ja kui isegi see tuleks, siis selle peale minu poolt oleks väga konkreetne vastus, et keegi ei saa mind mõjutada," selgitas Kõlvart.

Linnapea raius, et saladiile polnud ja ta suunas Porto Franco küsimuse ametlikesse kanalitesse. Samal ajal sumistab aga Korb Tederile, kuidas asi edeneb.

Telefon; 3.03.2020 Mihhail Korb – Hillar Teder: 00'03'' Korb: Mõtlesin, et helistan, küsin ... sul on kõik korras? Asi laabuvad? Asjad laabuvad? Teder: Hee, vaat ... ma ise olen nüüd Kiievi ja selle Küprose tiiru peal. /…/ 00'24'' Ma tean, et oli mingi kohtumine oli ... Korb: Jaa, meil suhtlus käib nagu seal. Et me Raunoga suhtleme otse. Teder: No loodame. Korb: Ahah-ahah... Teder: Väga hea. Korb: ... ja-ja ta käib ja nagu plaanid on ... eesmärgid on selged, mida on vaja nagu, mida on vaja saavutada.

"Kui ma vaatasin neid vestluseid kõrvuti teiste tõenditega, siis nägin seda, et sellel hetkel, kui jututeema juures tuli mängu raha, siis järsku selle kohtumise korraldamine oli võimalik. Praktiliselt päevadega asuti kohtumist korraldama. Varem väidetavalt lugemata e-kirja asuti lugema, tõsiselt analüüsima, korraldati kiireloomuline kohtumine ja kiireloomulisel kohtumisel linnapea andis signaali, et tuleb lahendada küsimus, mida varem kuude jooksul ei olnud lahendatud ka kiireloomuliselt ja tuleb leida kompromiss," rääkis Pern.

5. märtsil saab Rauno Teder linnapea ja vastutavate ametnikega kohtumise. Poeg raporteerib isale, et asjad on kännu tagant lahti.

Telefon; 5.03.2020 Rauno Teder – Hillar Teder: 00'47'' R. Teder: Kuhu see kokkulepe kukub, kurat seda teab. Et ilmselt kuhugi kahe vahele onju. H. Teder: Jah. R. Teder: Aga noh, ikkagi suur raha võidetud siis ikkagi. H. Teder: No absoluutselt, jah.

Linna spetsialistid võtavadki seejärel sahtlist välja alternatiivse kalkulatsiooni, et servituudi hind võiks olla hoopis 300 000 ehk pool miljonit eurot vähem.

"Esimene otsus oligi vale, see ei olnud õiguspärane ja see ei lähtunud ka võrdse kohtlemise printsiibist. Teine otsus tehti peale analüüsi, peale koosolekuid, peale arutelusid - see ei olnud nii, et kuskilt lambist tuli otsus, seda arutati eri ametite ja eri ametnike vahel päris pikalt. Ja võeti vastu neid argumente, mida arendaja tõi. Ja mulle tundub, et see on ka õige. Tegelikult ametnikud peavad suhtlema kodanikega, sealhulgas ka arendajatega ja kui on tehtud viga, siis seda tuleb ka parandada," selgitas Kõlvart.

24. märtsil helistas Korb Peterburis viibivale Tederile ja viib jutu taas erakonna toetamisele.

Telefon; 24.03.2020 Mihhail Korb - Hillar Teder: 6'12'' Korb: Siin nagu, ütleme niiviisi, kuidas öelda, inimesed muretsevad teiste asjade pärast, aga et kui sina ... kui sa nagu noh, kui sa saaks natuke meie asju ... Teder: Mhmh. Korb:... peale mõelda ka, ma oleks sulle ... Teder: Jah, davai! Korb: ... nagu tänulik, et et .../…/ 6'26'' Korb: Kui sa saaks natuke meie asju... Teder: Mhmh. Korb:... peale mõelda ka, ma oleks sulle ...Teder: Jah, davai! Korb: ... nagu tänulik, et...Teder: Ma, ma uurin. /…/ 6'43'' Korb: Kui sul on võimalus, siis ma oleksin sulle väga tänulik, jaa. Teder: Jah. Davai. Jaa, olgu. Mhmh. Korb: Jaa-jaa, et selle... Praegu, praegu natuke, natuke kõris pigistaks, hakkas pigistama ... Teder: Mhmh. Jaa.

Materjalist joonistubki pilt, kuidas ühelt poolt Keskerakonna kassas ulub tuul, sest erakondade rahastamise järelevalve komisjon on tegemas järjekordset ettekirjutust, teisalt pingutavad Tederid, et juba kokku lepitud servituudi diil Tallinna linnaga ikkagi lõpule viia.

19. aprillil instrueerib Hillar Teder oma raamatupidajat, et see kannaks tema isiklikult kontolt 5000 eurot MTÜ-le Ausad Valimised selgitusega: "Savisaare sünnipäeva peo toetamine". Ehkki Tederi sõnul on see juhuslik ajaline kokkulangevus, aga järgmisel päeval kinnitab linnavalitsus oma istungil servituudi hinnaks 300 000 eurot. Lõplik leping sõlmitakse juuni algul.

Kuid see pole loo lõpp, sest samal kevadel levib maailmas koroonapandeemia esimene laine, ühiskonnad ja majandused seiskuvad üleöö ning ka Porto Franco rahastamises tekivad komplikatsioonid. Päästerõngast loodetakse riigi Kredexilt.

Kersti Kracht Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR

Prokuröri sõnul hakati Tederit jälgima Keskerakonnaga mehkeldamise tõttu, aga avastati ka kahtlane suhtlus toonase rahandusministri Martin Helme (EKRE) nõuniku Kersti Krachtiga.

Süüdistuse versioon on, et Krachti ähvardas võlgade tõttu kodu kaotus ja suurärimees pakkus välja kombinatsiooni, kuidas maja variomanikule vangerdada, ning vastutasuks olevat nõunik toetanud Tederi ärihuve. Et kohtuasi on pooleli, ei räägi asjaosalised sellest pikemalt, kuid teatavaks on siiski saanud mitmed pikantsed detailid. Näiteks, kuidas Teder ja Kracht käisid korduvalt inimtühjas rannas midagi arutamas.

"Kracht on minu abikaasa sõbranna. Ma tunnen teda äärmiselt pikka aega. Ta käib vahetevahel teed joomas meil. Üks minu elukohtadest on Klooga rand, kus elab ka Kracht. Avaldamata isikuandmeid, siis Kracht on vaktsineerimise vastane. Kui Krachtiga koroona ajal tahad kokku saada, siis on sul kaks võimalust, kas sa jood maja kõrval teed või jalutad rannas," rääkis Teder.

Küsimusele, kas Teder aitas Krachtil maja omanikku peita, vastas Teder, et see on väljamõeldis.

2021. aasta 12. jaanuaril läheb kõik suure kella külge, kui toimuvad läbiotsimised ja peategelased peetakse kinni. Keskerakonna seotuse tõttu astub peaminister Jüri Ratas tagasi ja ametisse saab Kaja Kallase valitsus. Suur kriminaalasi tehakse menetluse hõlbustamiseks pooleks ja eraldatakse nn Porto Franco osa ja Kredexi-Krachti osa.

Ehkki süüalustel on hulganisti selgitusi, kuidas kõik ka siin loos kuuldud kõned ja käigud on eraldi kas nali, arusaamatus või muidu kontekstist välja rebitud, siis tänavu veebruaris leidis lõpuks riigikohus, et kõik see moodustas siiski kuritegeliku mustri. Hillar Tederit ja Mihhail Korbi karistatakse poolteise aastaga tingimisi ja Keskerakonda miljoni euroga. Asjaosalised ei tunnista tänini süüd.

"Minu elu on jõudnud sellesse faasi, nagu te saate lugeda ajalooraamatutest, kuidas iga päev sa pead nagu olema valmis selleks, et keegi koputab uksele," rääkis Teder.

Teder kavatseb kaasuse viia edasi Euroopa Inimõiguste Kohtusse.

Mihhail Korb ega Kersti Kracht ei soovinud selle loo jaoks uusi kommentaare jagada.