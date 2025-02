Kõlvart: võtan kohtuotsuse vastu, see on täitmiseks

Ringkonnakohus karistas Hillar Tederit aasta ja viie kuu ning Mihhail Korbi aasta ja kahe kuu pikkuse tingimisi vangistusega. Keskerakonda karistati 750 000 euro suuruse rahalise karistusega, mida suurendati varasema otsusega mõistetud karistuse kandmata osa võrra ja liitkaristuseks mõisteti erakonnale rahaline karistus miljon eurot. Reedel jättis riigikogus otsuse muutmata.

Kõlvart ütles koos aseesimehe Lauri Laatsi ja peasekretäri Anneli Otiga antud pressikonverentsil, et erakond oli riigikohtu otsuseks valmis ning olemas on finantsplaan ja tegevusplaan erakonna edasiseks tegevuseks.

"Jah, meil oli lootus, et tuleb teine otsus. Ma ei hakka andma õiguslikku hinnangut riigikohtu otsusele. Emotsionaalses plaanis saan öelda, et otsus meie suhtes tuli ebaõiglane," ütles Kõlvart.

"Juristina ja sportlasena ma ütlen – siin ei ole midagi vaielda. Inimesena on mul väga palju küsimusi. Aga ma võtan kohtuotsuse vastu, kohtuotsus on täitmiseks," lisas Kõlvart.

Kõlvarti sõnul tegeles Keskerakond reedeseks otsuseks valmistumisega pikalt ja on kärpinud oma püsikulusid, samuti ei ole erakonnal ühtegi võlga.

"Tänaseks meil on olemas finantsplaan ja tegevusplaan. Me teame kuidas me sellest olukorrast tuleme välja ja me teame kuidas me valimised võidame," sõnas Kõlvart.

"Saab olema raske, see mõjutab meie tegevusi, aga mitte poliitilisi tegevusi. Poliitilised oleme sama aktiivsed või aktiivsemadki," lisas ta.

"Meie loomulikult taotleme, et meile antakse maksegraafik, mis oleks pikem kui üks kuu. Me loodame, et see rahuldatakse, see oleks adekvaatne," ütles Kõlvart, öeldes veel, et pankrotiohtu ta ei näe.

Vastates küsimusele, kas otsus võib mõjutada ka seda, et Kõlvarti isikuga enam poliitilist koostööd teha ei soovita ja seetõttu Keskerakonda kuhugi võimuliitu ei kaasata, ütles Kõlvart, et küsimus on hoopis selles, kas Keskerakond kaasab kedagi järgmisesse võimuliitu.

"Kui me täna arutame, et kohtuotsus on õiguslik verdikt ja viimane otsus, siis me peame lähtuma ka õiguslikkuse teooriast ja see ütleb, et on inimesed, kes mõisteti süüdi ja juriidiline isik, kes mõisteti süüdi ja nende seas mind ei ole," lausus Kõlvart.

Kõlvarti sõnul on juba reedese päeva jooksul laekunud Keskerakonna kontole märkimisväärselt annetusi. Ta märkis, et erakonna juhatuse liikmed on valmis vajadusel ka oma varaga vastutama.

"Esialgu me enda vara müüma ei hakka ja loodetavasti vajadust ei tule ka. Aga me arvestame sellega, oleme selleks valmis ja ei põgene. Ka juhatuse liikmed tänase päeva jooksul annetasid erakonnale päris korralikult," rääkis Kõlvart.

Kõlvart rõhutas, et oma varaga peaks vastutama ka toonased juhatuse liikmed, kui erakonna juht oli Jüri Ratas. "Juriidilises plaanis on neil sama vastutus nagu meil," ütles ta. Kõlvarti sõnul analüüsib erakond, kas ja kuidas esitada Ratasele rahaline nõue.

Kriminaalkorras süüdi mõistetud toonast peasekretäri Mihhail Korb on Kõlvarti sõnul endiselt erakonna liige ja teda ei ole plaanis ka välja heita. "Me oleme koos Korbiga. See ei oleks aus kui me ta välja viskaks. Et erakond ütleb ühele erakonna liikmele, et sina oled nüüd rohkem süüdi. Mina seda ei ütle. See on seotud minu moraalse hinnanguga. Mina sellist ettepanekut ei tee," ütles Kõlvart.

Kõlvart ütles, et Hillar Tederiga Keskerakond kindlasti enam tegemist teha ei taha.

"Kuidas on võimalik, et endine erakonna juhtkond otsustas, et Tederiga saab üldse midagi läbi rääkida? Me seda enam ei katseta kindlasti," ütles Kõlvart.

Kõlvarti sõnul ei ole ühtegi teist erakonda, kes oleks nii läbi valgustatud kui Keskerakonna juhtkond ja tema.

"Keskerakond täna ei ole see keskerakond, mis oli aasta tagasi. Meie jaoks korruptsioon, nimetaks teistmoodi... Kui sinu eesmärk on isiklik huvi, positsioon, suur palk, raha, mida sa kuskilt suudad endale korraldada linnaelanike rahakotist, siis sinu koht ei ole poliitikas," ütles Kõlvart.