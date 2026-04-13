Berliin teatas 1,6 miljardi euro suurusest paketist kütusekulude vähendamiseks

Friedrich Merz
Friedrich Merz Autor/allikas: SCANPIX/AFP/TOBIAS SCHWARZ
Saksamaa avalikustas esmaspäeval 1,6 miljardi euro suuruse kütusehinna leevenduspaketi Lähis-Ida sõjast tingitud energiakriisiga raskustes olevatele leibkondadele ja ettevõtetele.

Kantsler Friedrich Merz ütles, et sõda on riigis esinevate probleemide algpõhjus. Pärast koalitsioonipartnerite vahelisi kõnelusi ütles Merz, et tema valitsus otsustas langetada bensiini- ja diislikütuse aktsiisi kaheks kuuks umbes 17 eurosendi (0,19 dollari) võrra.

"See parandab väga kiiresti riigi autojuhtide ja ettevõtete ning eelkõige nende olukorda, kes veedavad peamiselt tööalaselt palju aega teel," ütles Merz Berliinis korraldatud pressikonverentsil.

Kütusehinnad on Saksamaal, nagu ka mujal, järsult tõusnud alates veebruari lõpus puhkenud USA-Iisraeli sõjast Iraani vastu.

Leevendusmeetmed lähevad valitsusele maksma umbes 1,6 miljardit eurot, mida rahastatakse tubaka kõrgemast maksustamisest, teatas rahandusministeeriumi pressiesindaja.

Samuti saavad tööandjad maksta oma töötajatele kuni 1000 euro suuruseid maksuvabasid preemiaid, et leevendada Saksamaal juba kiirenema hakanud inflatsiooni mõjusid, teatas valitsus.

Leevendusmeetmed pälvisid aga kiiresti kriitikat, kusjuures majandusuuringute instituut DIW hoiatas, et suur osa kütuseaktsiisi langetusest ei pruugi tarbijateni jõuda ning et abivajavamad rühmad, näiteks pensionärid, ei saa maksuvabast preemiast kasu.

Saksamaad, Euroopa suurimat majandust, on energiakulude tõus rängalt tabanud ajal, mil paljud selle energiamahukad tootjad seisid juba silmitsi USA tariifide ja Hiina karmi konkurentsi tekitatud raskustega.

Merz hoiatas, et sõja mõjud on tõenäoliselt pikaajalised. "Saksa majandus seisab pikema aja jooksul silmitsi märkimisväärse koormusega," ütles ta.

Juhtivad majandusinstituudid kärpisid sel kuul Saksamaa 2026. aasta majanduskasvu prognoosi vaid 0,6 protsendile, võrreldes sõjaeelse 1,3-protsendilise prognoosiga.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

Berliin teatas 1,6 miljardi euro suurusest paketist kütusekulude vähendamiseks

