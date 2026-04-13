Konist: Eesti Energia ja VKG leping kindlustas põlevkivi kaevandamise aastakümneteks

Eesti
Foto: Siim Lõvi /ERR
Eesti Energia otsus loovutada Uus-Kiviõli kaeveväli täies mahus Viru Keemia Grupile (VKG) näitab Tallinna tehnikaülikooli professori Alar Konisti hinnangul, et põlevkivi kaevandamine kestab Eestis veel aastakümneid ning senised ambitsioonikad kliimaeesmärgid on sattunud küsimärgi alla.

Uus-Kiviõlis põlevkivi kaevandamise luba endale soovinud ja selle pärast VKG-ga kohtuski käinud Eesti Energia otsustas lõpuks kogu kaevevälja VKG-le loovutada.

Tallinna tehnikaülikooli energiatehnoloogia instituudi direktori Alar Konisti sõnul on VKG ja Eesti Energia vaheline kokkulepe märgiline. Kui seni on räägitud põlevkivi kasutamise lõpetamisest aastaks 2035 või äärmisel juhul 2040, siis värske tehing, mis kindlustab VKG-le toorme järgmiseks 30 aastaks, räägib teist keelt.

"Mina teen siit ühese järelduse: põlevkivi kasutamine jätkub veel pikka aega. On loogiline, et kliimaseadus jääb vist ikkagi ajalukku ja sellega rohkem edasi ei tegeleta," märkis Konist. Tema sõnul on globaalsed arengud ja geopoliitiline olukord, sealhulgas pinged Hormuzi väinas, muutunud äratuskellaks ka Eestile.

Konist rõhutas, et Eesti peab leidma viisi, kuidas kasutada ressurssi, leides tasakaalu keskkonnahoiu ja energiajulgeoleku vahel.

Kui VKG-l oleks ressurss otsa saanud, olnuks valitsusel lihtsam survestada ka Eesti Energiat õlitootmisest loobuma. Konisti hinnangul jättis praegune valitsus selle võimaluse teadlikult kasutamata.

"Pigem on näha, et riigifirmal oli kiiremas korras raha vaja ja see tehing oli üks võimalus seda saada," nentis professor. Ta lisas, et kuigi riigil olnuks ka teisi viise ettevõtte finantseerimiseks, valiti seekord ressursside ümberjagamine.

Konist hoiatas, et põlevkivist kergekäeline loobumine võib viia olukorrani, kus Eesti peab hakkama elektrit tootma maagaasist. See aga tähendaks tarbijale oluliselt kõrgemat hinda.

"Maailmas on näha, et gaasikasutus jätkub veel pikka aega, kuid Eesti jaoks oleks see väga kallis lahendus. Põlevkivi on kindlasti soodsam kui maagaas," selgitas ta.

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart on heitnud valitsusele ette otsuse tegemist kabinetivaikuses ja väga madala reitinguga valitsuse poolt. Kõlvarti hinnangul oleks pidanud otsusele eelneva avalik arutelu.

"Mingi hetk oli väga selge tendents, kus öeldi, et põlevkivi enam kasutada ei tohi. See on riiklik küsimus, kus peaks küsima kodanike arvamust. Täna tegelikult sellist debatti olnud ei ole ja see ei ole hea poliitika," lõpetas Konist.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Vikerraadio", intervjueeris Mirko Ojakivi

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:20

Neli OM-hõbedat võitnud Jaapani uisutäht teeb tippspordist pausi

19:15

Venemaa lõpetas relvarahu rünnakuga Tšernigivi oblasti elektrijaamale Uuendatud

18:59

Automüüjad näevad turu elavnemise märke

18:59

Võrkpallurid välismaal: Laak mängib Poolas pronksile

18:47

USA alustas Hormuzi väina blokeerimist

18:41

Rekonstrueerimise toetusvoorust saab riigi toel korda 154 maja

18:40

Aktuaalne kaamera kell 17:00

18:38

Lehesmets: Mölderi sideandmete kogumiseks andis loa kohus

18:35

Euroopa Liidus loodetakse, et Peter Magyari võit aitab taastada Euroopa ühtsuse

18:35

Esietendus Ekspeditsiooni uus tükk "Kuni nad surnud ei ole, elavad nad igavesti"

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo