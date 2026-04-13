Kevadsoojus jätkub: teisipäev toob üle 15 kraadi
Teisipäev tuleb Eestis sajuta ja mõõdukalt soe, õhutemperatuur tõuseb mitmel pool üle 10 kraadi, kohati kuni 16 kraadini.
Öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohatine vihmasadu taandub ja mitmel pool tekib udu. Puhub nõrk idakaare tuul ning õhutemperatuur jääb vahemikku -2 kuni +3 kraadi.
Hommik on Lääne-Eestis selge ja vähese, ida pool vahelduva pilvisusega ja sadusid oodata pole. Mõnel pool veel udutab ning tuul puhub idakaarest 1 kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on 1 kuni 5 kraadi.
Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta. Puhub valdavalt ida- ja kirdetuul 3 kuni 9 meetrit sekundis ning sooja on 10 kuni 16, rannikul kohati kuni 5 kraadi.
Ka kolmapäev toob sooja ja sajuta ilma. Öösel võib veel kraad külma olla, kuid päevane õhutemperatuur tõuseb taas kuni 16 kraadini, rannikul on kohati kuni 5 kraadi.
