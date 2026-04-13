Kevadsoojus jätkub: teisipäev toob üle 15 kraadi

Öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohatine vihmasadu taandub ja mitmel pool tekib udu. Puhub nõrk idakaare tuul ning õhutemperatuur jääb vahemikku -2 kuni +3 kraadi.

Hommik on Lääne-Eestis selge ja vähese, ida pool vahelduva pilvisusega ja sadusid oodata pole. Mõnel pool veel udutab ning tuul puhub idakaarest 1 kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on 1 kuni 5 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta. Puhub valdavalt ida- ja kirdetuul 3 kuni 9 meetrit sekundis ning sooja on 10 kuni 16, rannikul kohati kuni 5 kraadi.

Ka kolmapäev toob sooja ja sajuta ilma. Öösel võib veel kraad külma olla, kuid päevane õhutemperatuur tõuseb taas kuni 16 kraadini, rannikul on kohati kuni 5 kraadi.