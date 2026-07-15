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Neljapäev tuleb päikesepaisteline ja kuiv

ilm
Soe ilm.
Soe ilm. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
ilm

Neljapäeval on ilm kõikjal Eestis enamasti päikesepaisteline ja kuiv. Õhutemperatuur tõuseb kuni 26 kraadini.

Öö vastu neljapäeva on Eestis selge ja vähese, Ida-Eestis vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta. Paiguti on uduvõimalus. Puhub põhjakaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on 13 kuni 18 kraadi.

Hommik on selge, kohati vähese pilvisusega ja sajuta. Puhub põhja- ja kirdetuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on 18 kuni 20 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ning peamiselt sajuta. Puhub põhjakaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on 19 kuni 24, kohati kuni 26 kraadi.

Õhtu on selge ja sajuta. Puhub idakaare tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on 19 kuni 24 kraadi.

Reedene öö ja ennelõuna on sajuta, pärastlõunal võib Lääne-Eestisse jõuda merelt vihmahooge. Öösel on sooja 10 kuni 17, päeval 19 kuni 26 kraadi.

Laupäeval on vihmahooge ka ida pool, pärastlõunasel ajal muutub sadu Lääne-Eestis intensiivsemaks ja lisandub äike. Öösel on sooja 13 kuni 18, päeval 20 kuni 27 kraadi, sajupilvede all õhk jaheneb kiiresti.

Pühapäeval ja esmaspäeval on vihmapilvi paljudes kohtades. Öösiti on sooja 13 kuni 19, päevasel ajal 18 kuni 24 kraadi.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

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