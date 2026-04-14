Ministeerium kaalub detailsete aerofotode vaatamiseks isikutuvastust

Vaata kasvõi naabri aeda Autor/allikas: Maa-ameti fotoladu
Majandusministeerium soovib inimeste eraelu kaitseks piirata kõrgekvaliteetsete aerofotode kättesaadavust riigi kaardirakenduses. Soov kaitsta inimeste eraelu võib aga maamõõtjatele ja põllumeestele muuta osa tööd vaevalisemaks.

Õiguskantsler Ülle Madise juhtis saatis sügisel maa- ja ruumiametile kirja, milles juhtis tähelepanu, et ameti geoportaalis nähtavad aerofotod on niivõrd detailsed, et sealt on äratuntavad nii inimeste hoovides olevad kastmisvoolikud, robotniidukid kui ka muu eraeluline teave.

Aerofotod on fotod, mis on tehtud õhust, tavaliselt lennukilt või droonilt. Õiguskantsler tõdes, et tema poole on pöördunud mitu inimest, kes muretsevad oma turvalisuse pärast, sest sellised fotod on geoportaalis vabalt allalaaditavad ning detailne pildimaterjal võib anda pahatahtlikele inimestele väärtuslikku infot.

Majandusministeerium on saanud nüüd valmis ka esmased mõtted, kuidas ligipääsu kõrglahutusega piltidele võiks piirata.

Võimalike meetmetena kaaluvad ametnikud näiteks eraldusvõime vähendamist avalikus vaates, et vältida inimeste kodu ja vara liialt detailset eksponeerimist. Samuti ka andmete avalikustamist ajalise viitaga, et ennetada inimeste vara ja harjumuste jälgimist reaalajas.

Ivari Rannama majandusministeeriumist rääkis ERR-ile, et kõige mõistlikum oleks ehk teha kõrglahutusega fotod kättesaadavaks vaid siis, kui inimene on end autentinud. See ei oleks ka tehniliselt liialt keeruline teostada.

"Oleme mõelnud, et riigiasutustel või kohalikel omavalitsustel oleks see õigus seadusest tulenevate ülesannete lahendamiseks vaikimisi olemas. Teisalt on võimalikud mitmetasandilised lahendused: näiteks nii, et andmed oleksid kättesaadavad pärast isiku tuvastamist," rääkis Rannama.

Maa- ja ruumiamet avalikustas eelmisel aastal aeropildistamise tulemusel koostatud fotod piiratud eraldusvõimega, reageerides niiviisi õiguskantsleri kriitikale.

Rannama ütles, et kuna eelmise aasta fotod on kättesaadavad madalama resolutsiooniga, on see tekitanud osades inimestes ka pahameelt ning on uuritud, miks ei ole võimalik üldse näha detailsemat pilti.

Detailseid aerofotosid kasutavad ettevõtjad nii logistikavaldkonnas, kinnisvaraarenduses kui ka põllumajanduses. Kui liialt hõlbus ligipääs sellistele fotodele võib riivata inimeste eraelu, siis ligipääsu puudumine võib ministeeriumi hinnangul pärssida hoopis innovatsiooni.

Ministeerium märgib, et ligipääsu puudumine detailsete andmetele võib pärssida tootearendusi, sest puudub kvaliteetne alusandmestik. "Avalikult kättesaadavate andmete detailsus väheneb - teenuste ja andmepõhiste otsuste kvaliteet langeb," seisab väljatöötamiskavatsuses.

Ragnar Viikoja põllumajandus- ja kaubanduskojast rääkis, et põllumehed peavad kasutama kõrglahutusega pilte näiteks selleks, et näidata riigile, kust algab või lõppeb nende põllumaa. Põllu suurusest sõltub see, kui palju saab talunik Euroopa Liidust toetust.

"Praegu on väga palju segadust sellega, et süsteem loeb põllupiire vastavalt sellele, kuidas päikesevarjud või puuvõrad põllupiiri katavad. Kui see kvaliteet langeb, siis kaovad ära ka teatud täpsused, mis minu hinnangul toob kaasa oluliselt suurema bürokraatia just PRIA-le," ütles Viikoja.

Maamõõtja, osaühingu Rae Geodeesia juht Mart Rae rääkis, et temale tundub, et praegu on riigil veel täpsemalt läbi mõtlemata, et kellel peaks siis olema ligipääs kõrglahutusega piltidele ning kellel mitte.

"Meil on pikk pime ja lumine aeg ning on palju detaile, mis ei pruugi olla näha pimedal ajal tehtud töödel. Keset suve pole jälle heina all näha drenaažikaevusid, truupe või muid detaile. Selleks on need kõrge resolutsiooniga ortomosaiigid ülioluline infoallikas. Rääkimata, kui neid kasutatakse suuremat sorti planeeringutel või teede projekteerimiseks. Kui nüüd jääb ligipääs vaid tuvastatud kasutajatele, siis tekib küsimus, et kas see ligipääs on vaid mingi ala kohta või kas iga kord tuleb hakata tõestama, et mida me selles piirkonnas teeme. Kui riik meilt töö tellib, siis on ehk lihtsam põhjendada õigustatud huvi, aga on ju ka eraarendajaid või omavalitsusi, kes neid töid tellivad. Kui nende huvi ei ole piisav, tekib küsimus, mis siis saab," arutles Rae.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium saatis huvirühmadele ruumiandmete seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse ning teenuste kujundamise väljatöötamiskavatsuse eelmisel reedel.

