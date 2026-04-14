Tallinna Nõmme linnaosa piiras pärast elanike kaebusi rendiautode parkimist

Tallinna Nõmme linnaosa piiras osal tänavatel rendiautode parkimist, sest kojalikud elanikud olid kaevanud, et rendiautod pargivad nende parkimiskohtadel.

Sel talvel sai Nõmme linnaosa valitsus oma elanikelt mitmeid pöördumisi, kus inimesed tõid välja, et kui talvel kaevati endale maja ette lume sisse parkimiskoht, siis õhtul töölt tulles oli sinna pargitud rendiauto, ütles Nõmme linnaosavanem Gerry Konnov.

"Kuigi see toimus linna maal, tekitas see arusaamatust, pahameelt ja ka pinget," ütles Konnov.

Linnaosavalitsus kutsus Bolti ja Citybee laua taha ning nüüdseks on kokku lepitud, et linnaosas hakkavad rendiautodele kehtima parkimisel mõned piirangud.

Näiteks Valdeku tänaval tohib rendiautosid parkida vaid tänavapoolel, kus asuvad paaritute numbritega majad, teine pool jääb parkimiseks kohalike elanike autodele. Parkimisalasid piiratakse Kerese tänaval, Teemeistri tänava piirkonnas ning ka Hiiu staadioni läheduses, kus on väga kitsad tänavad, lausus Konnov.

"Kehtestame parkimispiirangud ka eramajade juures, kus olid probleemid välja toodud," lisas ta.

Rendiautofirmadega lepiti ka kokku, et nood piiravad parkimist avalike pakendikonteinerite ees.

Et rendiautode piiranguid kuidagi tasakaalustada, loob linnaosavalitsus spetsiaalsed rendiautode parkimiskohad rongipeatuste juurde, ütles Konnov.