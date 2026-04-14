Indoneesia ja USA allkirjastasid kaitsekoostöölepingu

Jakarta ja Washington allkirjastasid kaitsekoostöölepingu ning meedias levivad teated, et mõlemad riigid arutavad ettepanekut anda Ühendriikide sõjalennukitele juurdepääs Indoneesia õhuruumile. Indoneesia lähedal asub üks maailma olulisemaid veeteid ehk Malaka väin.

USA kaitseminister Pete Hegseth võõrustas Pentagonis Indoneesia kaitseministrit Sjafrie Sjamsoeddinit. Hegseth tervitas Indoneesiaga sõlmitud kaitsekoostööpartnerluse sõlmimist ja ütles, et see leping rõhutab sidemete tugevust Jakartaga.

Hegseth märkis veel, et mõlema riigi relvajõud võtavad igal aastal ühiselt osa enam kui 170 sõjalisest õppusest.

"Töötame vastastikuse austuse ja vastastikuse kasu nimel, et suurendada meie riiklike huvide väärtust," ütles Indoneesia kaitseminister Sjafrie Sjamsoeddin.

Meedias levivad veel teated, et mõlemad riigid arutavad ettepanekut anda USA sõjalennukitele juurdepääs Indoneesia õhuruumile. Kohalik meedia teatas, et Indoneesia president Prabowo Subianto on ettepaneku heaks kiitnud.

Indoneesia kaitseministeerium teatas, et kontroll Indoneesia õhuruumi üle kuulub Indoneesiale. Ministeerium lisas, et kokkulepped teiste riikidega kaitsevad Indoneesia suveräänsust ja järgivad Indoneesia seadusi.

Indoneesia lähedal asub ka Malaka väin, mis on üks maailma tähtsamaid laevateid. Väin ühendab India ookeani Vaikse ookeaniga ning selle kaudu liigub suur osa maailma kaubandusest. See on üks lühimaid mereteid Hiina, Lähis-Ida ja Euroopa vahel.

Suurem osa Hiina imporditavast naftast liigub läbi selle väina. Need tarned peavad läbima ka Hormuzi väina, USA alustas esmaspäeval Hormuzi blokeerimist.