X!

E-Piima ühistu toetas saneerimise plaani

Paide uus piimatööstus. Autor/allikas: Olev Kenk/ERR
Pankrotti läinud E-Piima Tootmise suuromanik E-Piima ühistu on samuti võlgades ja pidi esmaspäeval otsustama, kas minna saneerimise või pankroti teed. Ühistu juht Peep Peterson sõnas, et ühistu toetab saneerimist ja esitas omapoolse kinnituse kohtule.

E-piima ühistu, mis koondab sadakond Eesti ja Läti piimatootjat, pidas esmaspäeval üldkoosoleku, et arutada ühistu tulevikku. Kui ühistu juhatus esitas saneerimistaotluse, palus kohus kinnitust ühistu liikmetelt, et kas nad sellise lahendusega nõus on.

"Pika arutelu tulemusena läks hääletus nii, et saneerimist soovitakse ja vastav otsus sai ka kohtule esitatud. Tõepoolest, meie kindel plaan on saada see saneerimine kohtu poolt kinnitatud, et me saaksime hakata taastama oma võimekust, nagu me kunagi oleme olnud - väga suur ühistu. Teiselt poolt hakata ka otsapidi teenindama neid võlgasid, mis meil on viimasel perioodil tekkinud. Oma 30 miljonit eurot," sõnas ühistu juhatuse esimees Peep Peterson.

Üldkoosolekul oli arutelu all suur võlakoorem ja Petersoni sõnul oli paljude jaoks küsimus, kas seda koormat tasub kanda.

"On väiksemaidki võlakoormaid maha kantud pankroti teel, aga mis sai kaalukeeleks, oli kindlasti see, et selliseid ühistuid, kes kogub piima ka väiketalunikelt, selliseid ei ole palju ja võib juhtuda nii, et kui ühistu lõpetaks tegevuse, siis 20 kuni 30 väiketootjat oleksid sunnitud oma tegevuse lõpetama. See oli ilmselt see peamine kaalukeel, miks arvati, et seda ühistut tuleb hoida ja taastada," rääkis Peterson.

Seega oli sisuliselt arutlusel saneerimine või pankrot. Peterson selgitas, et kui kohus leiab, et saneerida ei saa, tuleb igal juhul pankrot ja sel juhul ei ole ühistul võimalik end kaitsta nõuete eest.

"Ka eilne arvutus näitas seda, et saneerimine on igale võlausaldajale kasulikum, kui oleks puhas pankort, kus lihtsalt varad müüakse, jagatakse raha ja saadakse võib-olla viis kuni kümme protsenti oma võlgadest tagasi," sõnas Peterson.

Järgmiseks oodatakse kohtu otsust saneerimisavalduse kohta ning seejärel saab hakata valmistuma E-Piima ühistu saneerimiseks või tegevuse lõpetamiseks.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Vikerraadio"

