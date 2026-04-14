Iisraeli luurejuht: Mossad soovib endiselt Iraanis režiimivahetust

Mossadi juht David Barnea ütles, et Iisraeli luureagentuur tegutses viimase Iraani-vastase kampaania ajal Teherani südames ning soovib endiselt režiimivahetust.

"Me andsime õhujõududele täpset luureinfot ja tabasime rakette, mis ähvardasid Iisraeli," ütles Barnea.

"Kuid meie missioon pole veel lõpule viidud. Me ei arvanud, et see missioon saab lahingute lõppedes kohe lõpule viidud. Kuid me planeerisime intensiivselt oma kampaania jätkumist ja tulemuste saavutamist ka rünnakute järgsel perioodil," rääkis Barnea.

Tema sõnul saab Mossadi ülesanne läbi siis, kui see režiim on välja vahetatud. "Režiimivahetus Iraanis on meie missioon," ütles Barnea.

USA alustas aga esmaspäeva õhtul Hormuzi väina blokeerimist. Veebisaidi MarineTraffic andmetel on laevaliiklus väinas sisuliselt seiskunud ning üks Hiina poole teel olnud tanker pöördus pärast blokaadi algust tagasi.

Kpleri teisipäevastest andmetest selgub aga, et vähemalt kaks Iraani sadamates peatunud laeva läbisid esmaspäeval Hormuzi väina hoolimata USA sõjalisest blokaadist.

Uudisteagentuuri Bloomberg teatel ei taha aga Iraan USA-d provotseerida ning kaalub seetõttu Hormuzi väina läbiva laevaliikluse peatamist.